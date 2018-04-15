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Mesut yar Yarım asırı üç kuşakla kutladı!

Mesut yar Yarım asırı üç kuşakla kutladı!

15 Nisan 2018 Pazar 22:05
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Mesut yar Yarım asırı üç kuşakla kutladı!

Usta televizyoncu ve gazeteci Mesut Yar, 50. yaş gününü yakın dostlarıyla Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel'in terasında yer alan Ouzo Roof Restoran’da kutladı.

Üç kuşaktan dostlarıyla gece boyunca sohbet edip eğlenen Yar, “Yarım asırda ev ya da araba yerine insan biriktirdim. Bundan daha büyük bir doğum günü hediyesi olabilir mi?” diyerek herkesin alkışını aldı.

Aralarında ünlü oyuncu, müzisyen ve yazarların bulunduğu geniş bir toplulukla pastasını kesen Yar’ın özel yapılmış doğum günü pastası da dikkat çekti. Aslen bir Arkeolog olan Mesut Yar, “sonunda tarihin aslında ne kadar tatlı bir şey olduğunu anladık” deyince kahkaha tufanı koptu.

Oyuncular Selçuk Yöntem, Fırat Tanış, Nergis Kumbasar, Ümit İbrahim Kantarcılar, Anıl İlter, Yavuz Seçkin, müzisyenler Soner Olgun, Özlem Olgun, Songül Karlı, Yeliz, Eda Özülkü, Metin Özülkü, Ferman Toprak, Devran İskender, Yorgo Kertis, sevilen sunucular Nebil Özgentürk, Metin Uca, Onur Büyüktopçu, İvana Sert, Tahire Demircan ve işadamı Murat

Usta televizyoncu ve gazeteci Mesut Yar, 50. yaş gününü yakın dostlarıyla Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel'in terasında yer alan Ouzo Roof Restoran’da kutladı.

Üç kuşaktan dostlarıyla gece boyunca sohbet edip eğlenen Yar, “Yarım asırda ev ya da araba yerine insan biriktirdim. Bundan daha büyük bir doğum günü hediyesi olabilir mi?” diyerek herkesin alkışını aldı.

Aralarında ünlü oyuncu, müzisyen ve yazarların bulunduğu geniş bir toplulukla pastasını kesen Yar’ın özel yapılmış doğum günü pastası da dikkat çekti. Aslen bir Arkeolog olan Mesut Yar, “sonunda tarihin aslında ne kadar tatlı bir şey olduğunu anladık” deyince kahkaha tufanı koptu.

Oyuncular Selçuk Yöntem, Fırat Tanış, Nergis Kumbasar, Ümit İbrahim Kantarcılar, Anıl İlter, Yavuz Seçkin, müzisyenler Soner Olgun, Özlem Olgun, Songül Karlı, Yeliz, Eda Özülkü, Metin Özülkü, Ferman Toprak, Devran İskender, Yorgo Kertis, sevilen sunucular Nebil Özgentürk, Metin Uca, Onur Büyüktopçu, İvana Sert, Tahire Demircan ve işadamı Murat Karabova’nın mutlu gününde yalnız bırakmadığı Yar’la gece boyunca eşi Ferda Yar yakından ilgilendi.

Karabova’nın mutlu gününde yalnız bırakmadığı Yar’la gece boyunca eşi Ferda Yar yakından ilgilendi.

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