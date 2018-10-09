MESELEMİZ TÜRKİYE, TÜRKİYE’NİN İHTİYACI PROJE

21-24 Kasım 2018 tarihleri arasında CNR Expo İstanbul’da gerçekleşecek 17. MÜSİAD EXPO, bu yıl rekor sayıda katılımcı ülkeyi ağırlamaya hazırlanıyor. MÜSİAD Expo, Asya’dan Avrupa’ya, Orta Doğu ve Afrika’dan Türki Cumhuriyetlere kadar dünyanın dört bir yanından gelen yabancı iş adamları ve devlet adamlarını konuk edecek. “İş Burada: Meselemiz Türkiye” sloganıyla hayata geçecek olan 17. MÜSİAD EXPO’da, Türkiye’de hemen her sektörde üretkenliği artırmayı hedefleyen projeler ana gündem maddelerini oluşturacak.

9 Ekim’de Taksim Intercontinental Otel’de gerçekleştirilen MÜSİAD EXPO Basın Bilgilendirme Toplantısı’nda konuşan MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) Genel Başkan Yardımcısı Adnan Bostan, “’Meselemiz Türkiye’ diyerek yola çıktık. Türkiyemizin ihtiyacı ise sanayiciyi faiz sisteminden bağımsızlaştıran, yenilikçi finansal modeller içeren projeler. MÜSİAD olarak bir proje üretim merkezi gibi çalışıyoruz. 17. MÜSİAD EXPO, ülke ekonomimizi ve üretmek isteyen iş dünyamızın yolunu açacak çözüm önerileri ve modellerimizi sunduğumuz bir platform olacak.”dedi.

“PROJELERİMİZ ENFLASYONU KÖRÜKLEYEN FAİZ SİSTEMİNE ALTERNATİF MODELLER İÇERİYOR”

Faizsiz Yatırım ve İş Modelleri üzerinde çalışmalar yürüttüklerini belirten Bostan, üretim ekonomisinden yana olduklarını ve faiz düzeylerinde ayarlama yapılmadan enflasyonla mücadelenin mümkün olmadığını; yüksek faizle oluşan bir sarmalın içinde sıkışmanın maliyetinin eninde sonunda yüksek olacağını dile getirdi. Bu bağlamda MÜSİAD olarak Faizsiz Yatırım ve İş Modelleri üzerine bir dizi proje geliştirdiklerine dikkat çeken Bostan, MÜSİAD EXPO’da lansmanları yapılacak ve sözleşmeleri imzalanacak projeler hakkında bilgi verdi.

“YERLİ ÜRETİM, MİLLİ GURUR”

“Yerli üretim, milli gurur” sloganıyla yola çıkan “Yerli ve Milli Ürün Kullanım Kampanyası” hayata geçirilmeye hazırlanıyor. Projenin amacından bahseden Bostan, ithal ürünlere bağımlılığın azaltılması gerektiğine vurgu yaparak şunları söyledi: “Bu toprakların öz kaynağı olan milli markalarına ve ülkemizi üretim üssü olarak seçmiş markalara dair farkındalığın artırılması ve tüketicilerimizin, ithal ürünlere değil yerli ürünlere teşvik edilmesi gerekmektedir.

TOPLU SANAYİ İDARESİ (TOSİ)

MÜSİAD EXPO’da ortaya koyulacak bir başka proje de sanayinin büyümesi ve katma değerli ürün geliştirmesi için orta ölçekli sanayicilere yönelik 81 ilde TOSİ adı verilen sanayi sitelerinin kurulmasını içeren TOSİ projesi. MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) Genel Başkan Yardımcısı Adnan Bostan, proje hakkında şunları söyledi: “Ülkemizde sanayi işletmeleri, küçük sanayi siteleri yani yaklaşık 100-150 metrekarelik sanayi tesislerinde üretimlerini gerçekleştiriyor. Bu işletmelerin, maddi imkân yetersizliğinden dolayı 3 bin metrekarelik Organize Sanayi Bölgelerinde yer almaları mümkün olmuyor. Fiziki ortam, üretim şartlarını etkiliyor ve üretim miktarları düşük oluyor. Bu projemizin ana çıkış fikri, fiziki şartları büyüterek firmaları büyük hedeflere yönlendirmek oldu. TOSİ’ler, sanayi siteleri ve OSB arasında sıkışmış işletmeleri bir alternatifle buluşturacak. İşletmesini küçükten orta ölçeğe taşıma hedefi olan firmalara cesaret verecek. Proje, TOKİ öncülüğünde gerçekleşecek ve bir “üretim kampüsü” şeklinde inşa edilecek.”

BİYOGAZ ORGANİK VE ORGANOMİNERAL GÜBRE TESİSLERİ

Türkiye’nin cari açığına karşı alınması gereken en önemli tedbirin, enerjide dışa bağımlılıktan kurtaracak enerji kaynaklarının artırılması ve yenilenebilir enerji alanında hayata geçirilecek yeni projeler olduğunu söyleyen Bostan, MÜSİAD olarak yaygın katılımlı, çok ortaklı, faizsiz finanse edilen Biyogaz Organik ve Organomineral Gübre Tesisleri üzerine çalışma başlattıklarını bildirdi. Proje kapsamında, 81 ilde 81 Biyogaz+Organik Gübre Tesisi kurulacak. Projeyle, hayvan dışkıları, organik atıklar, tarımsal atıkların kullanılarak, enerji üretilecek ve kimyasal gübre kullanımını azalacak. Proje 128 milyon dolarlık doğalgaz ithalatının ve 400 milyon dolarlık kimyasal gübre ithalatının önüne geçecek, 5000 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak.

GİRİŞİM SERMAYESİ FONU

MÜSİAD üyelerinin yatırım aşamasında desteklenmesi için çok ortaklı ve katılımlı bir sermaye oluşturma projesi olan Girişim Sermayesi Fonu, üreten ve üretim yatırımlarını geliştirmek isteyen girişimcilerin arkasında önemli bir güç olacak. Projenin imza töreni yine 17. MÜSİAD EXPO’da gerçekleştirilecek.

KARZ-I HASEN SANDIĞI İLE SOSYAL YARDIMLAŞMA

Karz-ı Hasen Sandığı’nın, üyeleri, faiz sarmalından korumak ve üyeler arasında yardımlaşma ve dayanışma kültürü oluşturabilmek amacıyla oluşturulduğunu belirten Bostan, “Karz, geri almak üzere verilen borç anlamına geliyor. Üyeler veya vefat eden üyenin eş ve çocukları arasında yardımlaşma kültürünü sağlamak için ödünç vermek ayrıca, ihtiyaç sahibi üyelerin veya vefat eden üyelerin eş ve çocuklarına karşılıksız yardım yapmak amacıyla bu projeyi başlatıyoruz” dedi.

AFRİKA TÜRK TİCARET VE KÜLTÜR MERKEZLERİ

Bu yılın “Afrika Yılı” olarak ilan edilmesiyle birlikte MÜSİAD’ın Afrika’ya yönelik projeleri de hız kazandı. Farklı Afrika ülkeleriyle Türkiye arasındaki karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerini güçlendirmek üzere yola çıktıklarını ifade eden Bostan, “MÜSİAD, Türkiye ekonomisinin Afrika açılımına Afrika Türk Ticaret ve Kültür Merkezleri ile liderlik edecek” dedi.

MÜSİAD EXPO’YA 6 KAT FAZLA BAŞVURU GELDİ

17. MÜSİAD EXPO’nun 8 binin üzerinde B2B görüşmeye sahne olması ve bu görüşmelere 400’e yakın alım heyetinin yanı sıra yaklaşık 30 ülkeden bakan düzeyinde katılım gösterilmesi bekleniyor. Bostan, Türkiye’nin 2023 yılı için hedeflenen 500 milyar dolar ihracat rakamına büyük bir katkı sunacak 17. MÜSİAD EXPO’nun bu yıl geçtiğimiz yıllara kıyasla 6 kat fazla başvuru aldığını ve Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Ortadoğu’ya, 100 kadar ülkeden katılım olacağını söyledi.

MÜSİAD EXPO’da gerçekleşecek diğer etkinlikler de ilgi görüyor. International Business Forum (IBF)’un 22’ncisi bu yıl, önemli ekonomi başlıklarıyla gerçekleştirilecek. EXPO ile eş zamanlı olarak düzenlenecek olan High-Tech Port’ta, savunma ve havacılık sektörleri bir araya gelecek, ileri teknolojiyle üretilen ürünlerini sergileyecekler. Bu yıl ilk kez MÜSİAD EXPO kapsamında gerçekleştirilecek olan Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi (6.UGİK), geleceğin iş insanlarını, girişimci ve sanayicilerini buluşturuyor, verimli toplantılar aracılığıyla gençlere yeni ufuklar açıyor, iş dünyasındaki yolculuklarında yol gösteriyor.

