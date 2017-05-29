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Mersinlilerden müzik festivale yoğun ilgi

29 Mayıs 2017 Pazartesi 12:37
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Musa Eroğlu'ndan, Karsu Dönmez'e kadar çok sayıda ünlü isimin sahne aldığı 16. Uluslararası Müzik Festivalini 12 bin 13 sanatsever takip etti

Mersinlilerden müzik festivale yoğun ilgi
MERSİN (AA) - Bu yıl 16'ncısı gerçekleştirilen Mersin Uluslararası Müzik Festivali, 4'ü ücretsiz, 13 etkinlikte 12 bin 13 seyirciyi ağırladı.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, 5-25 Mayıs tarihlerinde düzenlenen festival, önemli konser salonları ve tarihi mekanlarda usta sanatçı ve müzik topluluklarıyla vatandaşları buluşturdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın açılış konseriyle başlayan festivalde, Murat Karahan, Teona Dvali, Musa Eroğlu, İbrahim Yazıcı, Berfin Aksu, Fatih Erkoç, Prof. Rengim Gökmen, Cihat Aşkın, Ayla Erduran, Ayşegül Sarıca, Karsu Dönmez, Cihan Ünal, Prof. Erol Erdinç, Ayşegül Göknur Shanal, Ashley Hribar, Prof. Flarian Kitt ve I Ting Chen gibi ünlü sanatçılar yer aldı.

Karşıyaka Oda Orkestrası ve Saygun Quartet gibi gruplar da etkinlikte klasik müziğin seçkin eserlerini sanatseverlerle buluştururken, festivalin kapanış etkinliğinde koreografisini Ashley Lobo'nun yaptığı "A Passage to Bollywood" müzikaliyle Navdhara Hindistan Dans Tiyatrosu yer aldı.

Festival, 4'ü ücretsiz 13 etkinliğinde 12 bin 13 seyirciyi müzikle buluşturdu.

Mersin Uluslararası Müzik Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı da açıklamasında, "Her yıl olduğu gibi Mersinlilere yakışır bir programı halkımızla buluşturduk. Yeni festival programı hazırlıklarına ise şimdiden başlamış bulunmaktayız. Böylesine uluslararası önemde bir organizasyonu el birliğiyle, gönül birliğiyle başarmış olmanın kıvancıyla bizlere destek veren başta seyircimiz olmak üzere tüm kurumlarımıza şükranlarımızı sunarım." ifadesini kullandı.


Anadolu Haber Ajansı
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