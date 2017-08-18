Mersin'de düğün salonunda yangın

MERSİN (AA) - Mersin’in Tarsus ilçesinde bir düğün salonunda çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşil Mahalle’deki düğün salonunun çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler çatının tamamını kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Alevler, itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucunda söndürüldü. Yoğun dumandan etkilenen 3 kişi ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Düğün salonunun çatı kısmındaki izolasyon çalışması sırasında çıktığı ileri sürülen yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Haber Ajansı