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Mersin'de düğün salonunda yangın

18 Ağustos 2017 Cuma 16:45
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Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Mersin'de düğün salonunda yangın
MERSİN (AA) - Mersin’in Tarsus ilçesinde bir düğün salonunda çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşil Mahalle’deki düğün salonunun çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler çatının tamamını kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Alevler, itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucunda söndürüldü. Yoğun dumandan etkilenen 3 kişi ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Düğün salonunun çatı kısmındaki izolasyon çalışması sırasında çıktığı ileri sürülen yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Haber Ajansı
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