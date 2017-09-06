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MERSİN'DE BOMBALI SALDIRI GİRİŞİMİ ÖNLENDİ

06 Eylül 2017 Çarşamba 11:41
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Merkez Yenişehir ilçesinde polis merkezine bombalı saldırı hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

MERSİN'DE BOMBALI SALDIRI GİRİŞİMİ ÖNLENDİ
MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde polis merkezine bombalı saldırı hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi. 

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 50. Yıl Polis Merkezine saldırı hazırlığındaki bir "canlı bombanın" emniyet güçlerinin başarılı çalışmaları sonucu etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Olay yerine gittiğini belirten Ercan, "Teröristin DEAŞ üyesi olduğu ihtimali üzerinde duruyoruz. Kısa sürede detaylı açıklamayı yapacağız. Polis ekiplerimizin başarılı çalışmasıyla önemli bir saldırı engellendi. Teröristin üzerinde canlı bomba yeleği ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

Teröristi polis merkezi yakınlarında etkisiz hale getiren güvenlik güçlerinin incelemesi sürüyor.

- Polis merkezine 50 metre yaklaştı

Valilikten yapılan açıklamada da 50. Yıl Polis Merkezi Amirliğine yaklaşık 50 metre mesafede şüpheli hareketlerde bulunan bir erkeğin görüldüğü belirtildi.

Şüpheliye "dur" ikazında bulunulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli kişi, 'dur' ikazına uymayarak polis merkezine doğru yürüyerek ilerlemeye devam etmesi ve omzundan aşağı doğru sallanan kabloya elini atması üzerine vurularak etkisiz hale getirilmiştir. Ölü ele geçirilen erkeğin açık kimlik bilgileri ve örgütsel ilişki ve irtibatlarının tespitine yönelik çalışmalar sürmektedir. Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de terörle mücadele etkin şekilde sürdürülmekte olup, aralıksız bir şekilde devam etmektedir."

Anadolu Haber Ajansı
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