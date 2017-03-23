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Mersin Şehir Hastanesi 1,5 ayda 120 bin hastayı ağırladı

23 Mart 2017 Perşembe 14:37
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım tarafından 3 Şubat'ta açılan Mersin Şehir Hastanesinde 120 bin hastaya hizmet verildi ve 2 bin ameliyat gerçekleştirildi

Mersin Şehir Hastanesi 1,5 ayda 120 bin hastayı ağırladı
 MERSİN (AA) - Kamu-özel sektör iş birliğiyle yaptırılan, Türkiye'nin ilk şehir hastanesi Mersin Şehir Hastanesinde, açıldığı günden bu yana 120 bin hastaya hizmet verildi ve 2 bin ameliyat yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım tarafından 3 Şubat'ta açılışı yapılan, 3 gün sonra da hizmet vermeye başlayan Mersin Şehir Hastanesi, kısa zaman içerisinde vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.

Hastanesi Başhekim Yardımcısı Operatör Dr. Abdullah Serin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1,5 ay gibi kısa bir sürede 120 bin hastaya hizmet verildiğini söyledi.

Bu süre zarfında dev sağlık kompleksinde 2 bin ameliyat gerçekleştirildiği belirten Serin, şöyle devam etti:

"Son 15 gün içerisinde günde yaklaşık 9 bin hasta polikliniklere başvurdu. Günde ortalama 150 civarında da ameliyat gerçekleştiriyoruz. Bin 300 yataklı hastanemizde şu anda 900 civarında hastamız yatıyor. 210 yataklı yoğun bakım ünitemizin yüzde 70'i şu anda dolu. Hastanemizi her geçen gün daha ileriyi götürmeyi hedefliyoruz ve bunun için de herkes elinden geleni yapıyor."

Serin, ana amaçlarının hastaların daha kaliteli bir hizmet almasını sağlamak olduğunu ifade ederek "Bu hastane içerisinde her türlü hizmetin verilebilmesinden dolayı hastalarımızın şehir dışına sevkleri belli oranda engellenmiş oldu. Hastalarımız daha önce ikişer, dörder kişi yatarken, tek kişilik, kendilerine özel, bütün kişisel ihtiyaçlarını giderebileceği odalar ve polikliniklerde hizmet almaya başladılar." dedi. 

- Sağlık turizmi atağı

Vatandaşlara verilen sağlık hizmeti kalitesinin dünyada örnek gösterileceğini aktaran Serin, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hastanemiz 3 Şubat'ta doğdu, şu an yürümekte. Halkımıza en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz. Bu yüzde 90 oranında gerçekleştirilmiş durumda, yüzde 100'e getirdikten sonra sağlık turizmine geçeceğiz. Halkımıza verdiğimiz hizmeti Türkiye'nin gururu olarak gösterip, yurt dışından gelen hastalara da hizmet vermeye başlayacağız. Şu ana kadar Suudi Arabistan'dan, Katar'dan, Litvanya'dan temsilciler kente gelerek hastanemizi gezdiler. Onlara hastanemizin imkanları tanıtıldı. Hastanemizde her türlü imkanı sunabildiğimizi onlara beyan ediyoruz. Türkiye'nin ekonomisine çok büyük katkısı olacaktır. Nasıl Antalya turizm açısından önemliyse Mersin Şehir Hastanesi de kentimize sağlık turizmi açısından artı getirecektir."

Serin, hasta memnuniyetinin yanı sıra sağlık çalışanlarının da rahatını önemsediklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Çalışanlarımız için daha ferah bir ortam ve kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri mekanlar oluşturuldu. Burada her hekimin kendisine ait polikliniği var aynı zamanda poliklinik saatleri dışında kendi aralarında hem hastaları hem de özel hayatlarını konuşabilecekleri konsey adını verdiğimiz bir dinlenme odası oluşturuldu. Servislerde de her hekim için nöbetlerinde ve günlük işleyişlerinde hastalara daha iyi hizmet vermek, kendi durumlarını da daha rahat paylaşabilmek adına odalar temin edildi."

Anadolu Haber Ajansı
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