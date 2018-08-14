Merlin’den ‘Ortak Bilet’ avantajı

Dünyaca ünlü yıldızlarla interaktif bir deneyim yaşayabileceğiniz Madame Tussauds İstanbul, su altının gizemli dünyasını keşfe çıkacağınız SEA LIFE İstanbul ve yaratıcılığın merkezi LEGOLAND® Discovery Centre, 9 günlük bayram tatilinde ailece kaliteli vakit geçirmek isteyenler için en iyi seçenekler arasında yer alıyor. Ayrıca üç merkeze tek biletle giriş imkanı tanıyan “Ortak Bilet” alarak tatilin ve eğlencenin tadını doyasıya çıkarabilirsiniz!

İstanbul’daki 3 eğlence merkeziyle ailelere eşsiz eğlence deneyimleri sunan Merlin Entertainments, Kurban Bayramı’nda şehrin sakinliğinden faydalanmak isteyen ziyaretçilerini bekliyor. Dünyaca ünlü kişilerle yan yana olacağınız Madame Tussauds İstanbul, su altı canlılarının dünyasına yolculuk yapacağınız SEA LIFE İstanbul ve yaratıcılığın sınırlarını zorlayacağınız LEGOLAND® Discovery Centre, bayram tatilinde ailece eğlenceli vakit geçirmek için en iyi seçenekler arasında yer alıyor. Üstelik online alacağınız “Ortak Bilet” ile üç merkezi yetişkinler için 91 TL, çocuklar için 69 TL’ye ziyaret edebilir, eğlencenin dozunu artırabilirsiniz!

Deniz altının renkli dünyasın SEA LIFE İSTANBUL ile keşfedin

Avrupa’nın en uzun okyanus tüneline sahip, 8 bin m²’lik alanda 15 binden fazla deniz canlısına ev sahipliği yapan SEA LIFE İstanbul, ziyaretçilerine İstanbul’un orta yerinde okyanusu keşfetme fırsatı sunuyor. Türkiye’nin ilk özel Deniz Kaplumbağası Rehabilitasyon Merkezi, çocukların kendi balıklarını boyayıp ekranda yüzdürebilmelerini sağlayan Dijital Akvaryum, doğum günleri ve farklı etkinlikler için Doğum Günü Odası başta olmak üzere her alanında farklı eğlence imkanı sunan ve hafta içi 10:00 – 19:00, hafta sonu 10:00 – 20:00 saatleri arasında ziyarete açık olan SEA LIFE İstanbul Bayrampaşa Forum AVM içerisinde yer alıyor.

Yıldızlarla Madame Tussauds İstanbul’da buluşun

İstiklal Caddesi üzerindeki merkezinde Madame Tussauds İstanbul, ziyaretçilerine dünyanın ve Türkiye’nin en sevilen yıldızlarıyla yan yana olmanın keyfini yaşatıyor. Her bir yıldızın karakterine uygun konseptlerde sergilendiği merkezde ziyaretçiler; Michael Jackson’ın kostümüyle dans ediyor, Einstein’ın sorularını dijital ekranda yanıtlıyor, Messi’ye çalım atıp, MFÖ’nün sahnesinde şarkı söylüyor. İnteraktif bir eğlence deneyimi sunan Madame Tussauds İstanbul, birçok tarihi lideri, sanat, spor ve eğlence dünyasının yıldızlarını bir arada görme imkanı sunuyor. Madame Tussauds İstanbul’u haftanın her günü 10:00 – 20:00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.

Yaratıcılık ve Eğlencenin adresi LEGOLAND® Discovery Centre

Bayrampaşa Forum İstanbul AVM’nin içerisinde yer alan eğlence merkezi LEGOLAND® Discovery Centre İstanbul, çocuklarıyla birlikte eğlenceli bir gün geçirmek isteyen ebeveynlerin favori mekanları arasında yer alıyor. 3 milyon LEGO® parçası ile hayallerinize sınır koymadan vakit geçirebileceğiniz LEGOLAND® Discovery Centre’daki aktivite alanlarında yaratıcılığınızı ortaya çıkaracaksınız. Eğlence merkezinin içerisinde; Star Wars™ temalı Black Box eğlence alanı, 4 boyutlu sinema, LEGO® parçalarının yapım sırrının anlatıldığı LEGO® fabrika turu, atölye çalışmaları, temalı oyun alanları ve Aya Sofya, Boğaziçi Köprüsü, Galata Kulesi gibi yerel eserlerle birlikte Mısır Piramitleri, Big Ben, Eyfel Kulesi gibi tüm dünyadan önemli yapıların bir arada sergilendiği MINILAND bulunuyor. LEGOLAND® Discovery Centre İstanbul’u haftanın her günü 10:00 - 20:00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.

LEGOLAND® Discovery Centre İstanbul, 12 ay boyunca sınırsız eğlencenin keyfini çıkarmak isteyenler için yıllık üyeliklerde kaçırılmayacak bir indirim avantajı sunuyor. Ağustos Ayı içerisinde alınan, bir yetişkin ve bir çocuğu kapsayan yıllık üyelik 283 TL yerine 175 TL olacak!

Üç merkez için giriş tanıyan “Ortak Bilet”i Bietix üzerinden yetişkinler için 91 TL, çocuklar için 69 TL’ye, gişeden ise yetişkinler için 95 TL, çocuklar için 72 TL’ye ziyaret edebilirsiniz. Ortak bilet ile ilgili detaylı bilgi edinmek ve bilet satın almak için www.biletix.com’u ya da SEA LIFE, Madame Tussauds ve LEGOLAND® Discovery Centre gişelerini ziyaret edebilirsiniz.