Merlin Entertainments’tan enflasyonla mücadeleye destek

İstanbul’daki 3 eğlence merkeziyle her yaştan ziyaretçisine eşsiz eğlence deneyimleri sunan Merlin Entertainments, Enflasyonla Topyekün Mücadele programına merkezlerinde yapacağı kampanyalar ve yıl sonuna kadar fiyat sabitleme ile katkıda bulunuyor. Aileler için LEGOLAND® Discovery Centre İstanbul, başta çocuklu aileler olmak üzere her yaştan ziyaretçinin ilgisini çeken SEA LIFE İstanbul ve Madame Tussauds İstanbul’a giriş biletleri Biletix üzerinden veya merkezlerin gişelerinden 31 Ekim 2018 tarihine kadar 39 TL’ye alınabilecek. Bununla beraber Merlin Entertainments yıl sonuna kadar yapacağı kampanyalar ve fiyat sabitleme ile son zamanlarda etkisini oldukça gösteren enflasyona karşı gönüllülük esasına dayalı destek verecek.

Türkiye’nin enflasyonla mücadelesinde başarıya ulaşması için kamu öncülüğünde başlatılan ve özel sektörün de eşlik ettiği programa dair Merlin Entertainments Türkiye Genel Müdürü Sarper Hilmi Suner “Gönüllülük esasına dayalı bu kampanya kapsamında, Merlin Entertainments’ın İstanbul’da bulunan 3 eğlence merkezini ziyaret eden çocukların ve ailelerinin artan enflasyondan etkilenmeden diledikleri gibi vakit geçirmeleri için yıl sonuna kadar farklı indirimler ve fiyat sabitleme ile destek olacağız.” dedi.