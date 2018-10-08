Merlin Entertainments’tan eğlendirerek öğreten okul gezileri

Avrupa’nın bir numaralı ve dünyanın ikinci en büyük etkinlik alanı işletmecisi olan Merlin Entertainments, İstanbul’da eğlenceli vakit geçirmek isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan eğlence merkezleri ile okul gezilerinin de en çok tercih edilen eğlence durakları arasında yer alıyor. Bünyesinde SEA LIFE, Madame Tussauds ve LEGOLAND® Discovery Centre olmak üzere 3 merkez bulunduran Merlin Entertainments, eğlendirirken öğreten anlayışı ile hem öğrencilere hem de öğretmenlere keyifli anlar vadediyor.

Okul gezilerinde öğrenciler, SEA LIFE’ta bulunan okyanus canlılarını yakından görerek sualtı dünyası hakkında detaylı bilgi edinebilir; LEGOLAND® Discovery Centre’da yaratıcılıklarını geliştirebilir veya Madame Tussauds’da hayranı olduğu ünlülerle fotoğraf çektirirken balmumu heykel yapımına yakından şahit olabilir; kısacası eğlenirken öğrenmenin keyfini sonuna kadar çıkarabilirler.

Yaratıcılıklarını geliştirmek için “LEGOLAND® Discovery Centre”

Tek bir çatı altında toplanan 2 milyon LEGO® parçası ile LEGOLAND® Discovery Centre’da hayallere sınır yok! Öğretmenleri ile birlikte 3-10 yaş arası öğrenci gruplarını ağırlayan eğlence merkezi yaratıcılığı ortaya çıkaran keyifli aktivite alanlarına sahip. LEGOLAND® fabrika turu ile başlayan okul gezisi programı, Krallık Macerası Lazer Oyunu ve Model Yapım Atölyesi ile devam ediyor. 4D Sinema, LEGO® Yangın Atölyesi, MINILAND®, LEGO® Starwars MINILAND®, Model Sergisi, eğlence merkezinde bulabileceğiz eğlenceli aktivitelerden bazıları. Okul gruplarına özel fiyat avantajı da sunan LEGOLAND® Discovery Centre’da öğrenciler için güvenli, programlı ve eğlence dolu bir okul gezisi sizleri bekliyor.

Deniz yaşamı hakkında farkındalık yaratmak için “SEA LIFE İstanbul”

Genç zihinlerin ilgisini çekmek için muhteşem deniz canlıları ile karşılaşmaktan atölye çalışmalarına kadar birçok fırsat sunan SEA LIFE İstanbul, okul gezileri ile akıllarınızda olduğu kadar kalplerinizde de yer edecek. Öğrencilerin su altı dünyasını yakından görerek, deniz canlıları hakkında bilgi sahibi olmasını amaçlayan bu gezilerde öğrencilerin deniz yaşamının korunması konusunda farkındalık sahibi olması da amaçlanıyor. Öğrenciler tematik sergi alanlarında su altı dünyasının muhteşem canlılarına hiç olmadıkları kadar yakın olacak; hayallerindeki balıkları gerçeğe dönüştürdükleri “Resim Akvaryumu” ile çizimleri, dijital akvaryumda hayat bulacak. Okul öncesi, ilköğretim ve lise öğrenci gruplarını ağırlayan SEA LIFE İstanbul’un okul gezi programları ile sualtının büyüleyici dünyasına dalış yapın.

İnteraktif bir deneyim için “Madame Tussauds İstanbul”

250 yıllık bir tarihe sahip dünyanın en ünlü balmumu müzesi Madame Tussauds, İstanbul’daki 21. merkezinde okul gruplarına yönelik hem eğitici hem de eğlendirici bir gezi programı sunuyor. Öğrenciler, Türkiye’den ve dünyadan tarih, kültür, sanat, spor, bilim, siyaset ve müzik alanlarında önde gelen isimlerin balmumu figürlerini yakından inceleyerek onlar hakkında bilgi sahibi olabilecek; sevdikleri ünlülerle birlikte fotoğraf çektirebilecek ve bu interaktif bir deneyimin parçası olabilecekler. Dileyen misafirler önceden bilgi verilmesi halinde 30 dakika süren “Sahne Arkası” turu ile Balmumu figürlerin nasıl yapıldığına yakında şahit olabilecekler.Üstelik öğretmenler tarih derslerini Madame Tussauds İstanbul’da yaparak derslere eğlence katma imkanını da bulabilecekler.