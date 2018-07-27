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Merck’ten 1 milyon Euro'luk bilim ödülü

Dünyanın en eski bilim ve teknoloji şirketlerinden birisi olan Merck, 350’nci yılını kurulduğu kent olan Darmstadt’ta organize ettiği 'Curious 2018 Future Insight' isimli bilimsel merak ve gelecek temalı konferans ile kutladı. Şirket bu etkinlikte bilimsel çalışmaları desteklemek için start verdiği 1 milyon Euro’luk ödül programını da açıkladı.

Merck’ten 1 milyon Euro'luk bilim ödülü

Dünyanın en eski bilim ve teknoloji şirketlerinden birisi olan Merck, 350’nci yılını kurulduğu kent olan Darmstadt’ta organize ettiği 'Curious 2018 Future Insight' isimli bilimsel merak ve gelecek temalı konferans ile kutladı. Şirket bu etkinlikte bilimsel çalışmaları desteklemek için start verdiği 1 milyon Euro’luk ödül programını da açıkladı.

27 Temmuz 2018 Cuma 10:51
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Merck’ten 1 milyon Euro'luk bilim ödülü

Temelleri 1668'de Almanya'nın Darmstadt kentinde atılan bilim ve teknoloji şirketi Merck, kuruluşunun 350'nci yılını kutluyor. Bu kapsamda firma aynı kentte ‘Curious 2018 Future Insight’ isimli bilimsel merak ve gelecek temalı bir konferans düzenledi.

3 gün süren konferansa 5'i Nobel Bilim Ödülü sahibi 35 bilim insanı katıldı. Alanında önde gelen bilim insanlarını ağırlayan firma 1 milyon euro'luk ödül programını da duyurdu.

35 yıl boyunca verilecek

Merck Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Stefan Oschmann tarafından konsferansta yapılan açıklamaya göre, Future Insight Prize isimli ödül 35 yıl boyunca bilimsel gelişmeye hizmet veren çalışmalara verilecek.

Future Insight Prize ödülleri sağlık, beslenme ve enerji alanlarında yapılan araştırmalara yönelik olacak. Sağlık alanında 2020 yılına kadar antibakteriyallere karşı direnci ortadan kaldıran araştırmalar, beslenme alanında 2021 yılına kadar hızla artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamaya yönelik araştırmalar ve enerji kategorisinde ise 2022 yılına kadar fotokatalitik sistemlerle ilgili çalışmalar ödüllendirilecek.

Ödülü kazanan çalışma insanlığın geleceğine hizmet eden inovatif çalışmalar arasından seçilecek.

İlk ödül 2019’da sahibini bulacak

Future Insight Prize’daki ilk ödül 2019 yılında yapılacak 'Curious 2019' adlı programda sahibini bulacak. Stefan Oschmann bu ödülle temel ürün ve teknolojilerin yenilikçi gelişimini teşvik etmeyi ve insanlığın yararı için hayata anlamlı bakış açıları getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Merck'in 350'nci yıldönümü kapsamında organize ettiği, 3 gün süren ‘Curious 2018 Future Insight’ isimli konsferansa katılan 5'i Nobel Bilim Ödülü sahibi 35 bilim insanın katıldığı oturumlar ve yaptığı konuşmalar izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.

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