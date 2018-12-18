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Mercedes-Benz Türk’ün müzik grubu

Mercedes-Benz Türk çalışanları tarafından 2008 yılında kurulan Grup Dayımlar, 28 Aralık Cuma günü, saat 21:00’de, Mask Live Pera’da, geliri TEGV’e bağışlanacak 10 yıl konserine hazırlanıyor.

Mercedes-Benz Türk’ün müzik grubu

Mercedes-Benz Türk çalışanları tarafından 2008 yılında kurulan Grup Dayımlar, 28 Aralık Cuma günü, saat 21:00’de, Mask Live Pera’da, geliri TEGV’e bağışlanacak 10 yıl konserine hazırlanıyor.

18 Aralık 2018 Salı 16:06
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Mercedes-Benz Türk’ün müzik grubu

Mercedes-Benz Türk çalışanlarının, 2008 yılında bir bayi yemeğinde sahneye çıkacak müzik grubu arayışları sürerken, şirket bünyesinde, müzik ile ilgilenenlerden oluşanların bir araya gelmesiyle ortaya çıkan Grup Dayımlar, kuruluşunun 10. yılında, geliri TEGV’e bağışlanacak bir konser veriyor. Grup Dayımlar, 28 Aralık 2018 Cuma akşamı saat 21:00’de Asmalımescit Mask Pera Live’da bir kez daha sevenleriyle buluşacakken yeni dinleyiciler ile de bir araya gelecekler.

Grup Dayımlar’ın adı, Mercedes-Benz Türk’ün ana şirketi Daimler’den esinlenerek ortaya çıktı. Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz; gitarist ve başkan, Kamyon Satış Sonrası Hizmetler Grup Müdürü Mehmet Doğan; solist ve gitarist, Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt; bas gitarist, Otomobil Müşteri Hizmetleri Grup Müdürü İsmail Karaali; baterist ve Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Gülsoy Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı & Gülsoy Florya Genel Müdürü İsmet Emre Gülsoy klavyede çalmak üzere bir araya gelerek Grup Dayımlar’ı kurdular. Grup Dayımlar üyeleri ilk bir araya geldiğinde bireysel olan müzik zevklerini ortak bir türde rock müzikte birleştirmeye karar verdiler.

Led Zeppelin’den Harman Dalı’na kadar farklı tarzda parçalar çalan Grup Dayımlar, 2017 yılında 50. yılını kutlayan Mercedes-Benz Türk’ün bütün çalışanlarıyla tek bir ağızdan coşkulu bir şekilde söylediği, “Senden Başka” şarkısından uyarlanan 50. yıl parçasının yapılmasında büyük katkı sağladı. Şirket içi organizasyonlar ve bayi toplantılarında başarıyla sahne alan Grup Dayımlar’ın başarısı, şirket yönetiminin dikkatini çekerek, grubun en önemli ihtiyacı olan stüdyonun Mercedes-Benz Türk pazarlama binasına kurulmasını sağladı.

Grup Dayımlar 10. Yıl konseri

Tarih: 28 Aralık 2018 Cuma

Saat: 21:00 (Kapı açılışı 19:30)

Mekan: Mask Pera Live

Adres: Asmalı Mescit Cad. No: 21 Beyoğlu/İstanbul

Bilet fiyatı: 30 TL

Son Güncelleme: 18.12.2018 16:11
Anahtar Kelimeler:
Müzik GrubuTürkMercedes Benz
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