Mercedes-Benz Türk’ün MobileKids Trafik Eğitim Projesi, Ankara’da çocuklarla buluştu

Öğretici oyunlarla trafik bilinci kazandırılıyor

Farklı illerdeki okullarda Ateşböceği ile verilen trafik eğitimine ek olarak daha çok çocuğa ulaşabilmek amacıyla farklı tarihlerde yan etkinlikler düzenliyor. Bu çerçevede 25 Kasım Cumartesi günü AnkaMALL AVM’de çocukların katılabileceği atölye ve yaratıcı drama çalışmaları düzenlendi. Atölye çalışmasında ‘Kendi Trafik İşaretini Tasarla’, ‘Boyama Etkinlikleri’, ‘Mini Şehir’, ‘Kes Yapıştır Trafik Işıkları’ başlıklı etkinlikler yer aldı.

Drama etkinliğinde ise drama lideri, çocuklara temel trafik kurallarını eğlenceli ve eğitici bir tiyatro gösterisiyle ve oyunla anlattı. Etkinlik sabah 10:00’ da başlayıp 18:00 ’a kadar sürdü. Etkinliğe 200’ü aşkın çocuk katıldı.

İnternet üzerinden de eğitim almak mümkün

Etkinlikte, projenin önemli diğer bir ayağını oluşturan online eğitim sitesi de ailelere tanıtıldı. MobileKids Türkiye web sitesini (tr.mobilekids.net) ziyaret eden çocuklar, proje kapsamında okulları ziyaret eden Ateşböceği’nde verilen eğitimin aynısını eğitici videolar ve eğlenceli oyunlarla da alabiliyorlar. Eğitimi başarıyla tamamlayan çocuklar, “Geleceğin Usta Şoförü” eğitim sertifikasının yanı sıra MobileKids’ten sürpriz hediye setinin sahibi oluyorlar.

Uygulamalı eğitimle bilgiler pekişiyor

Bugüne kadar 12 ilde, 36 okulda 16.100 öğrenciye birebir 6 saat trafik eğitimi verilen projede, eğitim etkinlikleri ilköğretim okullarının bahçelerine yerleştirilen Trafik Ateşböceği’nde gerçekleştiriliyor. Ateşböceği içerisindeki özel donanım ve malzemeler sayesinde çocuklar program içeriklerini bizzat uygulayabiliyor.

MobileKids Trafik Eğitim Projesi kapsamında 7-12 yaş arası ilköğretim çağı çocuklarının trafik bilgisinin ve farkındalığının artırılması, trafikle ilgili kavram, beceri ve tutumları kazanmaları hedefleniyor. Temel trafik kavramları, trafikte dikkat, trafik kuralları, karşıdan karşıya geçme ve trafikte özel durumlar bölümlerinden oluşan eğitimde çocuklar, yetkinliklerini artırma şansına sahip oluyorlar.

Uluslararası deneyimi Türkiye’ye taşıyor

Türkiye’deki en büyük yabancı sermayeli yatırımlardan biri olan Mercedes-Benz Türk ve TEGV işbirliğiyle hayata geçirilen MobileKids Trafik Eğitim Projesi, Almanya’nın yanı sıra Hindistan, Malezya, İsrail, İtalya, Çin, Macaristan’da uygulanıyor.

Mercedes-Benz Türk, ana şirketi Daimler AG’nin 2001 yılında Almanya’da başlattığı, 2013 yılında ise Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile birlikte Türkiye’de hayata geçirilen, dünyanın ilk ve en büyük yol güvenliği girişimi olan MobileKids Trafik Eğitim Projesi’nin farklı illerde tanıtımına devam ediliyor. MobileKids Türkiye bu kez, 25 Kasım Cumartesi günü Ankara’da bulunan AnkaMALL AVM’de çocuklar ve aileleriyle buluştu.Basın Bülteni