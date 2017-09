Mercedes-Benz Türk’ten Sesli Turizm ve Ofses Turizm’e Sprinter okul servisi teslimatı

Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayi Has Otomotiv’in Hadımköy lokasyonunda gerçekleşen teslimat törenine Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar Pazarlama ve Satış Direktörü Tufan Akdeniz, Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar Kamu ve Filo Satış Kısım Müdürü Soner Gönültaş, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler Pazarlama ve Satış Direktörü Gökmen Önbulak, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler Pazarlama ve Kamyon/Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Meltem Gürsoy, Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayi Has Otomotiv İcra Kurulu Üyesi Mustafa Sarıgül, Has Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Osman Çoban, Has Otomotiv Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Yusuf Ziya Ataman ve Sesli Turizm Yönetim Kurulu Başkanı ve Ofses Turizm Şirket Ortağı Metin Sesli katıldılar.

Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar Pazarlama ve Satış Direktörü Tufan Akdeniz: “Hafif ticari araç satışlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Sesli Turizm ve Ofses Turizm’e Sprinter okul servisi teslim etmekten gurur duyuyor, yeni araç alımında bir kez daha bizleri tercih ettikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. 50.yılımızı kutladığımız bu özel senede iş ortaklarımızla olan iş birliklerimizin gittikçe artması bizleri çok sevindiriyor”dedi. Akdeniz, tören esnasında ayrıca “Mercedes-Benz Sprinter denilince akla ilk güven ve konfor geliyor, aileler çocuklarını bizlere emanet ediyor. Bizler de çocuklarımızı güvenle ve konforla taşımak zorundayız. Sesli Turizm’e ve Ofses Turizm’e satın aldıkları okul servislerinin hayırlı olmasını dileriz” dedi.

Sesli Turizm Yönetim Kurulu Başkanı ve Ofses Turizm Şirket Ortağı Metin Sesli, Mercedes-Benz Türk’e, bu satışın gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayi Has Otomotiv’e ve Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’e sağlamış oldukları destek ve kredi imkânları için teşekkürlerini iletti. Sesli, “Sesli Turizm ve Ofses Turizm olarak, araç parkımızı genişletirken tercihizden şaşmadık ve bir kez daha Mercedes-Benz’i tercih ettik. Mercedes-Benz Sprinter araçlarla bizlere emanet edilen öğrencileri ve personelleri güven ve konfor içerisinde taşıyoruz. Biliyoruz ki, Mercedes-Benz de bizim kadar güvenliğe ve konfora önem veriyor. Ayrıca Mercedes-Benz Türk’ü 50.yılı sebebiyle tebrik eder, önümüzdeki günlerde de bu işbirliğimizin devam etmesini dileriz”dedi.



Mercedes-Benz Sprinter Okul Servisi

Taşımacılık sektörünün yıldızı Mercedes-Benz Türk, Sprinter’de sunduğu güvenlik donanımları ve konforu ile okul servisi pazarında müşterilerin beklentilerini araçta bulunan üst düzey güvenlik sistemlerini standart olarak sunarak en iyi şekilde karşılamaya devam ediyor.



Öğrencilere özel güvenlik sistemleri

Sınıfında sunduğu üstün güvenlik özellikleriyle öne çıkan Sprinter’de “9.nesil ADAPTIVE ESP” (ESP - Elektronik Dengeleme Programı), değişken yük ağırlığını dikkate alarak aracın ağırlık noktasını hesaplıyor ve güvenliği büyük ölçüde arttırıyor. Mercedes-Benz Sprinter, yönetmeliklere uygun olarak “ Rüzgâr Savrulma Asistanı, Yağmurda Fren Desteği, Rampa Kalkış Desteği, Çarpışma Önleme Asistanı, Şerit Takip Asistanı, Adaptif Fren Lambaları, Sıkışma Önleyicili Orijinal Elektrikli Kapıları ve okul araçlarında standart olarak kullanılan Kamera Sistemi” ile öğrencilerin güvenli bir yolculuk yapmasını sağlıyor. Mercedes-Benz Sprinter, vücudun sırt bölgesini kavrayan ve konforlu baş dayama imkânı sunan ergonomik koltukları sayesinde rahatlığı da ön plana çıkarıyor.



Sprinter, sunduğu ayrıcalıklı güvenlik ve konfor donanımlarının yanı sıra satın alma, kullanım maliyetlerindeki avantajları ve yüksek ikinci el değeri ile pazarda beğeni toplamaya devam ediyor.

Basın Bülteni