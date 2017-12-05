Mercedes-Benz Türk'ten Koşan Turizm'e 14 adet Sprinter teslimatı

İstanbul ve Tekirdağ bölgelerinde AVM taşımacılığı ve kent temizliği alanlarında faaliyet gösteren Koşan Turizm, tercihini bir kez daha Mercedes-Benz Sprinter’den yana kullandı. Ağustos 2017’de filosuna 11 adet Sprinter ekleyen şirket, Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayi Gülsoy Florya tarafından gerçekleşen satışla birlikte 7 adet aracını takasa vererek filosuna 14 adet Sprinter daha ekledi. Bu satışla birlikte Koşan Turizm’in araç parkındaki Mercedes-Benz marka araç sayısı 52 adede yükseldi.

Kurulduğu günden bugüne kadar Türkiye’de başarıdan başarıya koşan Mercedes-Benz Türk, 50.yılını kutladığı bu anlamlı senede hafif ticari araç satışlarına ara vermeden devam ediyor.Basın Bülteni