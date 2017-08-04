Mercedes-Benz Türk’ten Giray Turizm’e 40 adet Sprinter teslimatı

Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, İstanbul ve Ankara bölgelerinde personel taşımacılığı alanında faaliyet gösteren Gaziantep merkezli Giray Turizm, filosunu her zamanki gibi yine Mercedes-Benz yıldızı ile genişletti. Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayi Koluman Otomotiv aracılığı ile gerçekleşen satışla Giray Turizm, filosuna 40 adet Sprinter ekledi.

Bu satışla birlikte araç parkındaki Mercedes-Benz marka hafif ticari araç sayısını 200 adede çıkaran Giray Turizm, araçlarını Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayi Koluman Otomotiv’in Gaziantep şubesinden teslim aldı. Takas yoluyla gerçekleşen bu teslimatla birlikte Giray Turizm ve Mercedes-Benz Türk arasındaki iş ortaklığı daha da güçlendi.

Teslimat törenine Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar Pazarlama ve Satış Direktörü Tufan Akdeniz, Hafif Ticari Araçlar Filo ve Kamu Satış Kısım Müdürü Soner Gönültaş, Used1 Satış Müdürü Faruk Özer, Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayi Koluman Otomotiv Ticari Araçlar Gaziantep Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Burak Akkar, Şube Müdürü Mustafa Merter Çankaya, Mali İşler Müdürü Abdulkadir Kılınç, Giray Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Dalgıç, Giray Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Ali Dalgıç, Giray Turizm Mali İşler Müdürü Yaşar Öztekin ve Giray Turizm Filo Müdürü Ökkeş Gül katıldı.

Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar Pazarlama ve Satış Direktörü Tufan Akdeniz, “Mercedes-Benz Türk olarak 50.yıldönümümüzü kutladığımız bu anlamlı senede Giray Turizm ile olan işbirliğimizi bir adım daha öteye taşımanın verdiği mutluğu yaşıyoruz. Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar olarak araçlarımızı müşterilerimizin beklentileri ve yorumlarına göre tasarlıyoruz. Kalite ve güvenden asla ödün vermiyoruz. Bu sebepten dolayı da hafif ticari araç satışlarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Giray Turizm’e bir kez daha markamıza olan yakın ilgilerinden dolayı teşekkür ediyor ve yeni araçlarının hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayi Koluman Otomotiv Ticari Araçlar, Gaziantep Şube Müdürü Mustafa Merter Çankaya, “Koluman Grubu olarak Giray Turizm şirketine tercihlerini Mercedes-Benz’den ve Koluman’dan yana kullandıkları için teşekkür ederiz. Bugün teslimatını yaptığımız 40 adet Mercedes-Benz Sprinter’ın personel taşımacılığı alanında Gaziantep’te öncü olan Giray Turizm filosuna büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Giray Turizm’in farklı ürün gruplarında olduğu gibi hafif ticari araçlar grubunda da Mercedes-Benz araçları tercih etmesi bizleri onurlandırıyor. Verimli iş beraberliğimizin bu şekilde ilerlemesini diliyor, hayırlı olsun diyoruz” dedi.

Giray Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Dalgıç, “Yeni araç alımımızda bir kez daha “yıldız”ı tercih ettik. Giray Turizm olarak kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyetine çok önem veriyoruz ve biliyoruz ki Mercedes-Benz Türk de bizim gibi kaliteye çok önem veriyor. Bu sebepten dolayı filomuzdaki araç sayısını arttırırken yine Mercedes-Benz’den yana kullandık. Mercedes-Benz Türk’e verdikleri kaliteli hizmetten dolayı, Mercedes-Benz Türk Used1 ekibine 2.El alım satım işlemleri için ve bu satışın gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayi Koluman Otomotiv’e teşekkür ediyoruz. İşbirliğimizin ilerleyen dönemlerde de devam etmesini temmenni ediyor, ayrıca Mercedes-Benz Türk’ün 50.yıldönümünü yürekten kutluyoruz” dedi.

50 yıldır Türkiye’deki varoluşunu gururla kutlayan Mercedes-Benz Türk, dinamik ve sürekli gelişmekte olan taşımacılık sektörünün ihtiyaçlarına güvenli, konforlu ve düşük işletme maliyetine sahip hafif ticari araç modelleri ile hızlı ve etkin şekilde cevap veriyor. Ayrıca; kredi, servis, bakım ve geri alım hizmetleriyle de sektörün beklentilerini en iyi şekilde karşılayarak gelişimlerini desteklemeye devam ediyor.

Mercedes-Benz Sprinter

Mercedes-Benz, farklı uzunluk, yükseklik, ağırlık ve dingil mesafesi seçenekleri ile pazara sunduğu hafif ticari araç modeli Sprinter’da 3 farklı gövde uzunluğu ve aks mesafesi seçeneği ile ergonomi ve konforu bir arada sunuyor.

Mercedes-Benz mühendisleri tarafından sürücülerin ve müşterilerin yorum ve beklentilerinden yola çıkarak geliştirilen, Euro 6 motora sahip Sprinter araçlar, personel, turizm ve okul servislerinde yolcularının güvenliğini artıran özel donanım ve ekipmanları standart olarak sunuyor.

Taşımacılık sektörünün yıldızı olan Mercedes-Benz Türk, Sprinter marka araçlarında sunduğu güvenlik donanımları ve konfor ile personel ve okul servisi pazarında da gücünü gösteriyor. Mercedes-Benz Sprinter araçlar, yönetmeliklere uygun olarak “3 Noktalı ve Gergili Emniyet Kemerleri, Rüzgâr Savrulma Asistanı, Yağmurda Fren Desteği, Rampa Kalkış Desteği, Adaptif Fren Lambaları, Çarpışma Önleme Asistanı ve Sıkışma Önleyicili Orijinal Elektrikli Kapıları” ile müşterilerine güven ve konforu bir arada sunuyor. Araç, vücudun sırt bölgesini kavrayan ergonomik koltukları sayesinde rahatlığı da ön plana çıkarıyor.

Sprinter, sunduğu ayrıcalıklı güvenlik ve konfor donanımlarının yanı sıra satın alma, kullanım maliyetlerindeki avantajları ve yüksek ikinci el değeri ile pazarda beğeni toplamaya devam ediyor.