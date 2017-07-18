banner181

banner209
banner210
Ana SayfaGÜNCEL

Mercedes-Benz Türk’ten Akkoç Lojistik filosuna 50 adet Actros çekici

18 Temmuz 2017 Salı 17:55
Bu haber 547 kez okundu

İç Anadolu bölgesinin en büyük nakliye firmalarından olan Akkoç Lojistik filosuna ilk kez Euro 6 motorlu araç katarken tercihini yine Mercedes-Benz’den yana yaptı. Akkoç Lojistik bu alım ile filosundaki araç sayısını 200’e yükseltti.

Mercedes-Benz Türk'ten Akkoç Lojistik filosuna 50 adet Actros çekici


Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda gerçekleştirilen teslimat törenine Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış Müdürü Haluk Burçin Akı, Mercedes-Benz Türk yetkili bayi Koluman Ankara Çekici Satış Müdürü Ferit Akman, Akkoç Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Özenmiş ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Orhan Akkoç katıldılar. Mercedes-Benz Türk yetkili bayi Koluman Ankara tarafından gerçekleştirilen bu satış, Mercedes-Benz Türk Finansal Hizmetler şirketi tarafından kredilendirildi.

Mercedes-Benz Türk ve Akkoç Lojistik yöneticilerinin katıldığı törende Akkoç Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Özenmiş, “Mercedes-Benz Türk ile uzun yıllara dayanan işbirliği kapsamında yeni bir adım daha attık. Filomuza kattığımız ilk Euro 6 araçların Mercedes-Benz marka çekici olması gerektiği bizim için hep belliydi. Yurtiçi nakliye ve uzun yol yük taşımacılığında kullanacağımız Actros çekicilerin yakıt ekonomisi sağlayan dayanıklı motorlara sahip olması bizim için çok önemli bir unsur. Araçların düşük emisyona sahip olması ve Mercedes-Benz’in yaygın servis ağına sahip olması artı etkenler. Bu araçların işletme maliyetlerinin düşük olması bizim toplam maliyetlerimizi düşürüyor ve karlılığımıza önemli bir katkı sağlıyor. Mercedes-Benz markasına olan güvenimiz zaten tam. Mercedes-Benz Türk, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ve Koluman Ankara’ya her zamanki verimli işbirlikleri için çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış Müdürü Haluk Burçin Akı ise “Bizim için önemli bir iş ortağımız olan Akkoç Lojistik şirketine 50 adet Mercedes-Benz Actros çekici teslimatını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Mercedes-Benz çekicileri yeni Euro 6 motorlarıyla yakıt ekonomisinde performansını daha da artırdı. 120.000 km’ye çıkan bakım aralıkları ve %20 oranında düşen bakım maliyeti ile Actros müşterilerimize ticari anlamda büyük avantaj sağlıyor. Mercedes-Benz Türk olarak her zaman en doğru ürünleri müşterilerimiz ile buluşturmaya bundan sonra da özen göstereceğiz. 50. yılımızı kutladığımız bu önemli senede Mercedes-Benz Türk olarak sektördeki liderliğimizi sürdürüyor, müşterilerimizin beklentilerini karşılamaya devam ediyoruz. Yeni araçların Akkoç Lojistik’e hayırlı olmasını ve bol kazanç getirmesini diliyoruz.” ifadelerini kullandı.
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.