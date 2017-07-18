Mercedes-Benz Türk’ten Akkoç Lojistik filosuna 50 adet Actros çekici

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda gerçekleştirilen teslimat törenine Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış Müdürü Haluk Burçin Akı, Mercedes-Benz Türk yetkili bayi Koluman Ankara Çekici Satış Müdürü Ferit Akman, Akkoç Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Özenmiş ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Orhan Akkoç katıldılar. Mercedes-Benz Türk yetkili bayi Koluman Ankara tarafından gerçekleştirilen bu satış, Mercedes-Benz Türk Finansal Hizmetler şirketi tarafından kredilendirildi.

Mercedes-Benz Türk ve Akkoç Lojistik yöneticilerinin katıldığı törende Akkoç Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Özenmiş, “Mercedes-Benz Türk ile uzun yıllara dayanan işbirliği kapsamında yeni bir adım daha attık. Filomuza kattığımız ilk Euro 6 araçların Mercedes-Benz marka çekici olması gerektiği bizim için hep belliydi. Yurtiçi nakliye ve uzun yol yük taşımacılığında kullanacağımız Actros çekicilerin yakıt ekonomisi sağlayan dayanıklı motorlara sahip olması bizim için çok önemli bir unsur. Araçların düşük emisyona sahip olması ve Mercedes-Benz’in yaygın servis ağına sahip olması artı etkenler. Bu araçların işletme maliyetlerinin düşük olması bizim toplam maliyetlerimizi düşürüyor ve karlılığımıza önemli bir katkı sağlıyor. Mercedes-Benz markasına olan güvenimiz zaten tam. Mercedes-Benz Türk, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ve Koluman Ankara’ya her zamanki verimli işbirlikleri için çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış Müdürü Haluk Burçin Akı ise “Bizim için önemli bir iş ortağımız olan Akkoç Lojistik şirketine 50 adet Mercedes-Benz Actros çekici teslimatını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Mercedes-Benz çekicileri yeni Euro 6 motorlarıyla yakıt ekonomisinde performansını daha da artırdı. 120.000 km’ye çıkan bakım aralıkları ve %20 oranında düşen bakım maliyeti ile Actros müşterilerimize ticari anlamda büyük avantaj sağlıyor. Mercedes-Benz Türk olarak her zaman en doğru ürünleri müşterilerimiz ile buluşturmaya bundan sonra da özen göstereceğiz. 50. yılımızı kutladığımız bu önemli senede Mercedes-Benz Türk olarak sektördeki liderliğimizi sürdürüyor, müşterilerimizin beklentilerini karşılamaya devam ediyoruz. Yeni araçların Akkoç Lojistik’e hayırlı olmasını ve bol kazanç getirmesini diliyoruz.” ifadelerini kullandı.