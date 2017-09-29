Mercedes-Benz Türk’ten 50. yıldönümünde çalışanlarına jest

1967 yılında Otomarsan ismiyle Davutpaşa’da kurulan ve bugün 1 milyar Avro’yu aşan yatırımıyla Türkiye’nin en büyük yabancı sermayeli şirketlerinden biri olan Mercedes-Benz Türk, Türkiye’de kesintisiz olarak üretim yaptığı yarım asrı çalışanlarıyla birlikte kutlamaya devam ediyor. Bu kapsamda şirket, kuruluşunun 50. yılı vesilesiyle üretim birimlerinde görevli 50 çalışanına, Mercedes-Benz’in Almanya’nın Stuttgart kentindeki ana fabrikasını ziyaret etme imkânı sundu.

Yarım asırdır Türkiye’nin yerel potansiyeline ve geleceğine yatırım yapma ilkesinden ödün vermeden ülke ekonomisine üretim ve istihdam alanlarında önemli katkılarda bulunan Mercedes-Benz Türk, 50. kuruluş yılında çalışanlarına yönelik düzenlediği farklı etkinlik ve sürprizlere bir yenisini ekledi. Kurulduğu günden bu yana ilklere, başarılara ve rekorlara imza atarak sektörde liderliğini koruyan Mercedes-Benz Türk, bu başarıların arkasındaki emeği ödüllendirmek amacıyla Hoşdere Otobüs Fabrikası ile Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretim birimlerinde görevli mavi yakalı çalışanlar arasında bir çekiliş düzenledi. Daimler ve Mercedes-Benz Türk yöneticileri tarafından çekiliş sonucu isimleri belirlenen 50 mavi yakalı çalışan, Mercedes-Benz Türk’ün ana şirketi Daimler AG’nin Almanya’nın Stuttgart kentindeki en büyük üretim tesisi olan Sindelfingen Otomobil Fabrikası’nı, şirketin ve otomotiv sektörünün tarihini anlatan Mercedes-Benz Müzesi’ni ziyaret etmeye hak kazandı.

Mercedes-Benz, otomotiv endüstrisinin 130 yıllık tarihini sunuyor

Stuttgart’ta, 25 - 26 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenen gezide çalışanlar ilk olarak Sindelfingen’de 16.500 metrekare alan üzerine kurulu olan, toplam 160 araç ile 1500’den fazla serginin yer aldığı Mercedes-Benz Müzesi’ni gezdi. Açıldığı 2006 yılından itibaren dünyanın dört bir yanından milyonlarca ziyaret alan, dünyada otomotiv endüstrisine öncülük eden ve Mercedes-Benz’in son 130 yıllık üretim tarihini retrospektif olarak sunan tek müze olma özelliğine sahip Mercedes-Benz Müzesi’ndeki turda çalışanlar, 1886 yılında üretilen otomobil ve parçaların yanı sıra, otomobil ve performans markası Mercedes-AMG’nin özel sergilerini görme imkânı buldular.

Müzenin ardından çalışanlar, yaklaşık 2.9 milyon metrekare alan üzerine kurulu, kurulduğu 1915 yılından beri üretimini aralıksız olarak sürdüren ve 2.500’ü Türk vatandaşı olan 38.000 çalışanı ile dünyanın en büyük otomotiv üretim tesislerinden olan Mercedes-Benz’in Sindelfingen Otomobil Fabrikası’nın farklı bölümlerini gezdiler. Türkiye’den geziye katılan çalışanlar, fabrika turunda Sindelfingen Otomobil Fabrikası’nda görevli Türk çalışanlarla da selamlaştılar.

“Çalışanlarımıza şirketimize olan inançları, bağlılıkları ve destekleri için teşekkür etmek istedik.”

Üretim birimlerinde görevli mavi yakalı çalışanlara yönelik Mercedes-Benz’in Almanya’daki ana fabrikasına iki günlük tur düzenlenmesine ilişkin Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün, “Geçen yarım asırlık süre boyunca Mercedes-Benz Türk ailesi olarak birlikte büyüdük, birlikte ürettik ve hep beraber birçok ilke, yeniliğe, başarıya ve rekora imza atarak şirketimizi Daimler AG’nin küresel ağı içerisinde çok önemli bir yere getirdik. Aynı zamanda Türkiye’de sektörümüzde öncü ve lider olduk. Mercedes-Benz Türk ailesi olarak, 6.300 çalışanımızla ülke ekonomisine ve geleceğine katkı yapmaktan onur duyuyoruz. Gururla kutladığımız 50. yılımızda çalışanlarımıza şirketimize olan inançları, bağlılıkları ve destekleri için teşekkür etmek istedik. Yıl içerisinde çalışanlarımıza yönelik düzenlediğimiz pek çok etkinliğin yanı sıra, çekiliş ile isimlerini belirlediğimiz 50 çalışanımızı Almanya’daki üretim birimlerine götürdük. Bu gezinin onlar açısından da heyecan verici ve ufuk açıcı olduğunu umut ediyorum. Bu büyük ailenin ve bundan sonraki nice 50 yıllarda da yetiştireceği gelecek nesiller ile yine aynı şevk ve kararlılıkla üretmeye, ülkemizin potansiyeline yatırım yapmaya devam edeceğini ve bu değerli mirası gururla ileriye taşıyacağını biliyorum” dedi.

Mercedes-Benz Türk, “Gerçek Kahramanlar”ına teşekkür ediyor

Türkiye’deki varlığının 50. yılını kutlayan Mercedes-Benz Türk, yıldönümü vesilesiyle 2017 yılı boyunca çalışanlarına yönelik farklı etkinlik ve sürprizler sunuyor. Mercedes-Benz Türk’ün 6.300 çalışanının fotoğraflarının yer aldığı “50 Yıllık Başarı Öykümüzün Gerçek Kahramanları” başlıklı bir kolaj çalışması, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde üretim çalışanları ile masabaşı çalışanları arasında bir günlük rotasyon organizasyonu, çalışanların geleceğe mesajlarını yolladıkları “zaman kapsülleri”, 50. kuruluş yılı anısına hazırlatılan özel kartpostal ve pullar, Mercedes-Benz Türk’e uzun yıllar hizmet vermiş ve yarım asırlık başarılarına tanık olan emekli çalışanların konuşmacı olarak katıldığı “Ustalara Saygı Kuşağı” panelleri bunlardan sadece birkaçını oluşturuyor.

Basın Bülteni