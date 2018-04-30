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Mercedes-Benz Türk, Yalova’daki yıldız kızlarıyla buluştu

Mercedes-Benz Türk, faaliyet alanlarındaki sektörlere yaptığı katkının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle Türkiye’nin potansiyeline ve geleceğine yatırım yapmayı tüm hızıyla sürdürüyor.

Mercedes-Benz Türk, Yalova’daki yıldız kızlarıyla buluştu

Mercedes-Benz Türk, faaliyet alanlarındaki sektörlere yaptığı katkının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle Türkiye’nin potansiyeline ve geleceğine yatırım yapmayı tüm hızıyla sürdürüyor.

30 Nisan 2018 Pazartesi 15:48
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Mercedes-Benz Türk, Yalova’daki yıldız kızlarıyla buluştu

Mercedes-Benz Türk’ün 2004 yılında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ile birlikte başlattığı en köklü kurumsal sosyal sorumluluk projesi “Her Kızımız Bir Yıldız”, toplumda kadının her alanda hak ettiği güce kavuşması, kadınlara sosyal ve ekonomik hayatta fırsat eşitliği tanınması hedefiyle kesintisiz olarak yürütüyor.

Proje kapsamında şehir şehir dolaşarak yıldız kızların kişisel gelişimine destek veren Mercedes-Benz Türk yetkilileri, son olarak Yalova’da eğitimlerine destek verilen kızlarla bir araya geldi.
Türkiye’nin en büyük yabancı sermayeli şirketlerinden biri olan Mercedes-Benz Türk, kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle topluma katkı sağlamaya devam ediyor. 
Kız çocuklarının eğitime katılımını artırma ve eğitimde cinsiyet eşitliğine katkı sağlama çalışmaları kapsamında, meslek lisesi öğrencilerine burs veren Mercedes-Benz Türk, üniversiteyi kazanan bursiyerlerine de desteğini sürdürmeye devam ediyor. Mercedes-Benz Türk, 14 yıldır sürdürdüğü sosyal sorumluluk projesiyle kadınların ekonomiye katılımını ve ülke kalkınmasına sunacakları katma değeri artırmayı hedefliyor.

ÇYDD işbirliği ile yürütülen “Her Kızımız Bir Yıldız” projesi kapsamında, şehir şehir gezerek eğitimlerine destek verilen kızlarla buluşan Mercedes-Benz Türk yetkilileri, 29. ziyaretini Yalova’da gerçekleştirdi. Mercedes-Benz Türk yetkilileri ile yıldız kızların bir araya geldiği buluşmada, projenin önemli eğitimlerinden biri olan yaratıcı drama çalışması yapıldı.
 
Kişisel gelişimleri de destekleniyor
Kızların yıldızlaşmasında maddi destekle birlikte ilginin, ekip ruhunun, cesaretin ve özgüvenin de çok büyük rolü olduğuna inanan Mercedes-Benz Türk yetkilileri, ziyaret gerçekleştirdiği tüm illerde yıldız kızları eğitimleri ve meslek sahibi olmaları yönünde yüreklendiriyor. Bu ziyaretlerde, İstanbul’dan gelen bir uzmanın verdiği eğitimlerle yıldız kızların kişisel gelişimlerine katkıda bulunuluyor.
 
Yalovalı Yıldız Kızlar, verilen eğitimlerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunduğunu belirterek iletişim ve dinleme becerilerinin de geliştiğini belirttiler.  Ayrıca motivasyonlarının arttığını ve daha pozitif düşünmeye başladıklarını da eklediler.
 
Mezun bursiyerlere istihdam da yaratılıyor
Bugün projede 200’ü üniversite olmak üzere toplam 1.200 öğrenci burs almaya devam ediyor. Mercedes-Benz Türk, eğitimini tamamlayan yıldız kızlara kendi bünyesinde istihdam olanakları da sunuyor. Bu güne kadar eğitimini tamamlayarak istihdam edilen yıldız kızlar, Mercedes-Benz Türk bünyesindeki mavi yakalı çalışanların yüzde 10’unu oluşturuyor.
Yıldız Kızlar’a Mercedes-Benz Türk ve bayilerinde staj ve iş imkânı sağlayabilmek amacıyla proje kapsamında 2016 yılında önemli bir adım daha atılarak özel bir özgeçmiş bankası da kuruldu. Önemli bir veri bankası haline gelen bu platform aracılığıyla Mercedes-Benz Türk ve bayileri, uygun iş pozisyonlarında istihdam edilmek üzere bankada özgeçmişleri bulunan bursiyerlere ulaşabiliyor.
 
Bursiyer sayısı kadar kapsamı da genişledi
İlköğretim okulu mezunu çalışkan kız öğrencileri mesleki eğitime teşvik etmek, onların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve iş hayatında söz sahibi olmalarını sağlamak için hayata geçen “Her Kızımız Bir Yıldız” projesinin kapsamı da zaman içinde genişledi. İlk dönemde motor, elektrik/elektronik, torna/tesviye, makina ressamlığı ve bilgisayar branşlarında mesleki eğitime öncelik verilen projede artık pek çok başka bölüm için de burs imkânı sağlanıyor.  Mercedes-Benz Türk’ün yanı sıra yan sanayi firmaları, bayiler ve Mercedes-Benz Türk çalışanlarının da destek verdiği projede şu anda liseli öğrencilere sağlanan bursların %68‘i teknik lise bursu, %13‘ü sanat, kalan kısmı ise sağlık ve diğer bölümlere verilen burslardan oluşuyor. 

Son Güncelleme: 30.04.2018 18:17
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