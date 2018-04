Mercedes-Benz Türk'ten 550.000 Avro'luk tasarruf

Tüm faaliyetlerinde dijitalleştirme çalışmalarını hızla sürdürmeye devam eden Mercedes-Benz Türk, üretim ve bilişim teknolojileri (Information Technologies - IT) arasındaki zinciri yeni trendleri kullanarak eksiksiz bir şekilde birbirine entegre ederken tasarruf da sağlıyor. Mercedes-Benz Türk’ün, 2015 yılının Ağustos ayında, şirket içerisindeki süreçlerin daha hızlı ve işlevsel şekilde yürümesi amacıyla Mercedes-Bez Türk IT Süreç ve Uygulamalar Müdürü Bülent Sertkaya ile Üretim Süreç Planlama Müdürü Koray Işık önderliğinde kurulan IT Think Tank Platformu, sadece üç yıl içerisinde hayata geçirdiği 12 proje ile şirketin toplamda yıllık 550.000 Avro tasarruf yapmasını sağladı.



IT Think Tank Platformu, bilişim teknolojilerini kullanarak üretim ve IT departmanlarını ortak hedefler doğrultusunda, yakın çalışan ve birbirini tamamlayan bir ekip haline getiriyor. Platform, üretim süreçlerini mercek altına alarak IT enstrümanlarıyla entegrasyonu ve bilişim teknolojileri çağına uygun otomasyon ile dijitalleşmeyi ön planda tutan üretim birimleri oluşturmayı amaçlıyor. Platformun çalışmaları sayesinde IT departmanı ile üretim departmanları arasındaki işbirliği güçlenerek ortak bir dil kullanılıyor. Platformun karar komitesinde Mercedes-Benz Türk Otobüs Üretim İcra Kurulu Üyesi Bülent Acicbe ve Mercedes-Benz Türk CIO Gökçe Bezmez yer alıyor.



Hız ve sonuç odaklı çalışma kültürü oluşturan ve IT çözümleri aracılığıyla üretimde verim artışını sağlayan IT Think Tank Platformu, 2017 yılında Mercedes-Benz Türk’ün ana şirketi Daimler AG tarafından “Hız İnisiyatifi” platformunda örnek projelerden biri seçildi. Yeni fikirlerin oluşturulmasını ve oluşturulan fikirlerin takibini sağlayan platform, 2019 yılının sonuna kadar Mercedes-Benz Türk’ün yaklaşık 1 Milyon Avro tasarruf yapmasını sağlamayı hedefliyor.



Mercedes-Benz Türk IT Think Tank Platformu’nun en iyi 3 projesi

Mercedes-Benz Türk IT Think Tank Platformu’nun hayata geçirdiği projelerin arasında en iyi 3 proje ise:

1. Şirket için fazla mesai - yol masraf ödemelerinin dijital otomasyonu

2. Koltuk üretim takip, planlama ve izleme sistemi

3. RFID (Radyo Frekans Kimliği) ile gerçek zamanlı araç takip sistemi

Mercedes-Benz Türk’ün dijital dönüşümü destekleyen bu platformu, çalışmalarına tüm hızıyla devam ederek şirket içi tasarrufları arttırmayı hedefliyor.