Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ SPOR OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
117027
ALTIN
162.316
DOLAR
3.8205
STERLİN
5.2793
EURO
4.7070

Mercedes-Benz Türk Startup 2018 yarışması başladı

Mercedes-Benz Türk, 50. kuruluş yılında başlattığı “50.Yılda 50 Startup” sosyal sorumluluk projesini 2018 yılında da sürdürüyor.

Mercedes-Benz Türk Startup 2018 yarışması başladı

Mercedes-Benz Türk, 50. kuruluş yılında başlattığı “50.Yılda 50 Startup” sosyal sorumluluk projesini 2018 yılında da sürdürüyor.

05 Mart 2018 Pazartesi 16:00
4418 Okunma
Mercedes-Benz Türk Startup 2018 yarışması başladı

Türkiye’nin en büyük yabancı sermayeli şirketlerinden biri olan Mercedes-Benz Türk, 2017 yılında kutladığı 50. yılı kapsamında hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi Mercedes-Benz Türk Startup’ı 2018 yılında da sürdürüyor. “Bize Startup’ını söyle, sana desteğini verelim” sloganıyla başlangıcı yapılan Mercedes-Benz Türk Startup’ın bu yılki teması Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin rehberliğinde “Akıllı Şehirler” olarak belirlendi. Mercedes-Benz Türk Startup’ın bu temasına uygun olarak; hayatı kolaylaştıran, topluma ve çevreye faydalı, pozitif sosyal etki yaratan, teknolojiyle bağ kuran ve sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları yaratılmasına katkı sağlayan Startup fikirleri bu sene jüri tarafından değerlendirmeye alınacaklar. Bu yıl belirlenen kategoride en yüksek oyu alan ilk 10 Startup’a çeşitli ödüller verilecek.

3 farklı kategoride en iyi 3 Startup’a 50.000 TL’lik büyük ödül verilecek

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasının doğaya ve topluma faydalı, yenilikçi, teknoloji ile bağı olan fikirlerin yeşerip büyümesiyle mümkün olduğuna inanan Mercedes-Benz Türk, Türkiye’nin geleceğine duyduğu güvenle, ülkenin dört bir yanındaki yaratıcı zihinleri ödüllendirmeye devam ediyor.

Mercedes-Benz Türk Startup yarışmasında bu yıl ilk 10’a kalan Startup’lara “StartUP Boost” adı verilen özel bir gelişim programı ve Mercedes-Benz ile özel Almanya seyahati hediye edilecek. İlk 10 içinden “teknoloji”, “sosyal fayda” ve “tema” olmak üzere 3 farklı kategoride belirlenecek 3 Startup’a ise 50’şer bin TL para ödülü verilecek.

Temmuz 2018’de ödül töreni

Mercedes-Benz Türk Startup 2018 yarışması için başvurular 25 Nisan 2018 gece yarısına kadar www.mbtstartup.com adresine online olarak kabul edilecek. Mayıs 2017 tarihinde ön elemeler gerçekleşecekken, bu aşama kabul edilen startup ekipleri tüm masrafları Mercedes-Benz Türk tarafından karşılanan bir günlük eğitim kampında bir araya gelecekler. Mentorlar eşliğinde pazarlama, network ve iş planı oluşturma eğitimleri verilen bu programın ardından nihai iş planı sunumlarını hazırlanacak ve çalışmalar final jürisinin önüne gelerek değerlendirilecek. İlk 10’a kalan yarışmacılar Haziran-Temmuz aylarında StartUp Boost programına katılacaklar. Temmuz 2018’de ise Mercedes-Benz Türk Startup’ın kazananları düzenlenecek özel ödül töreniyle sahiplerini bulacak.

Mercedes-Benz Türk Startup yarışma sonuçları konusunda uzman jüri üyeleri tarafından belirlenecek

Mercedes-Benz Türk Startup’ın bu yılki jüri üyeleri yine kendi alanlarında birbirinden değerli isimlerden oluşuyor.

Sivil toplum kuruluşlarını temsilen;

  • Yaşama Dair Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Mehmet Ali Çalışkan,
  • Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü Mehru Aygül,
  • Açık Inovasyon Derneği Küratör’ü Zehra Doruk’tan

Startup Hub’larını temsilen;

  • Impact Hub İstanbul Kurucu Ortağı Ayşe Sabuncu,
  • StartersHub Genel Müdürü Çiğdem Toroman,

Medya grubunu temsilen;

  • Hürriyet Gazetesi Teknoloji Editörü Ahmet Can,
  • Startup Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Nilüfer Gözütok,

Akıllı Şehirler temasına uygun araştırma kuruluşunu temsilen;

  • WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Danış,

Mercedes-Benz Türk’ten ise;

  • Mercedes-Benz Türk CEO’su Süer Sülün
  • Mercedes-Benz Türk CIO’su Gökçe Bezmez
  • Mercedes-Benz Türk AR&GE Merkezi Müdürü Mustafa Üstertuna,
  • İş Geliştirme, Kanal Yönetimi, Veri Analitiği ve Inkübasyon Direktörü Didem Daphne Özensel

jüride bulunuyor.

Startup Nedir?
Startup ölçeklenebilir, büyümeye elverişli bir iş modeli arayışında olan organizasyonlara ve yeni girişimlere verilen isimdir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oscar adayı Timothée Chalamet 90. Akademi Ödülleri’ne Jaeger-LeCoultre ile katıldı
Oscar adayı Timothée Chalamet 90. Akademi Ödülleri’ne Jaeger-LeCoultre ile katıldı
Söke üretim kapasitesini üçe katlıyor
Söke üretim kapasitesini üçe katlıyor
Kaleseramik’e üst düzey atama
Kaleseramik’e üst düzey atama

banner221

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim