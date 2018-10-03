Mercedes-Benz Türk, Road2Tunnel Fuarı’nda

Mercedes-Benz Türk, “Kıtaların Buluştuğu Yer” sloganıyla 3 Ekim’de kapılarını açan ve 6 Ekim’e kadar ziyaretçilerini İstanbul Kongre Merkezi’nde ağırlayacak, “Road2Tunnel” 3. Uluslararası Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı’nın “Resmi Otomotiv Sponsoru” oldu. Asya ve Avrupa’yı birleştiren ulaşım projelerinin yer aldığı fuara Mercedes-Benz Türk Kamyon Ürün Grubu, pazara sunuluşunun 68. yılını kutlayan ve ergonomik tasarımıyla her mevsim ve arazi yapısına uygun farklı çözümler sunan çok fonksiyonlu Mercedes-Benz UNIMOG U530 modeli ile katıldı.

1915 Çanakkale Köprüsü ve 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli gibi mega projelere ilişkin detaylar ile birlikte gerek inşaat, gerekse yol bakım sektörüne yönelik en yeni teknolojik gelişmelerin paylaşıldığı Road2Tunnel Fuarı’nın tek otomotiv sponsoru olan Mercedes-Benz Türk; karayolları ve tünellerin bakımı için özel tasarlanan, UNIMOG U530’u fuarda ziyaretçilerin beğenisine sundu. Yerli ve yabancı firmalardan gelen üst düzey yöneticilerle “Müteahhitler Locası”nda bir araya gelen Mercedes-Benz Türk yetkilileri ve yetkili bayileri geleceğin projelerini beraber inşaa etmek için görüşmelerde bulundular.

Road2Tunnel Fuarı’na katılan Mercedes-Benz Türk Kamyon Kamu ve İhracat Grup Müdürü Bülent Tarhan, “Mega projelerin inşaatlarının her safhasında Türkiye’nin yükünü çeken Mercedes-Benz Arocs kamyonlarımıza ilave olarak otoyol projelerinin işletme aşamalarında UNIMOG araçlarımız görev alıyor. UNIMOG; yüksek arazi ve çoklu ekipman taşıyıcı olarak iki ana modelle üretiliyor ve 30 yılı aşkın süredir Türkiye’de de kullanılıyor.

Yüksek arazi kabiliyetine sahip binlerce UNIMOG başta zorlu arazi koşullarında ulaşım için, orman yangınlarıyla mücadelede ve maden arama çalışmalarında kullanılıyor. Road2Tunnel Fuarı’nda sergilediğimiz Koluman Otomotiv Endüstri imalatı karla mücadele üstyapısına sahip aracımız gibi tek şasiyle farklı ekipmanlar kullanılabilen yüzlerce UNIMOG ise karayollarımızın bakımı ve kışla mücadelede, itfaiye teşkilatlarımızda, demir yollarımızda ve hava limanlarımızda kullanılıyor. Sergilediğimiz araçta standart olarak sunulan çok yönlü hidrolik altyapı, tek bir şasiye birçok farklı üstyapının 5-6 saat gibi kısa bir sürede monte edilmesine imkân tanıyor. UNIMOG, standart 4x4 özelliğiyle de birlikte dört mevsim, her hava ve yol koşulunda birden fazla kamyonun yapması gereken işleri tek başına yapabiliyor. 1980’li yıllarda teslim edilen araçlarımızın çoğunun hala üstlendikleri önemli görevleri tam kapasite ile gerçekleştiriyor olmaları dayanıklıklarının en önemli göstergesi. Ergonomi ve yüksek teknolojinin yanında ekonomik kullanım, verimlilik ve fizibilite gibi kavramların önem kazanmasıyla UNIMOG araçlarımız Türkiye’de gerek kamu kurumlarının, gerekse sivil otoyol işletmelerinin ilk tercihi olduğu için Mercedes-Benz Türk olarak gurur kaynağımız niteliğinde. Bu doğrultuda Türkiye’nin geleceğini beraber inşaa etmeyi sürdüreceğimiz değerli öncüler ile Road2Tunnel Fuarı’nda bir araya gelmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.

