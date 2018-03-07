Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ SPOR OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
116842
ALTIN
161.707
DOLAR
3.7988
STERLİN
5.2758
EURO
4.7069

Mercedes-Benz Türk, otomotiv sektöründe kadın gücüne inanıyor

Mercedes-Benz Türk, %34’lük beyaz yaka çalışan kadın oranıyla otomotiv sektöründe öncü şirketlerden biri olmayı sürdürüyor.

Mercedes-Benz Türk, otomotiv sektöründe kadın gücüne inanıyor

Mercedes-Benz Türk, %34’lük beyaz yaka çalışan kadın oranıyla otomotiv sektöründe öncü şirketlerden biri olmayı sürdürüyor.

07 Mart 2018 Çarşamba 11:37
97 Okunma
Mercedes-Benz Türk, otomotiv sektöründe kadın gücüne inanıyor

Mercedes-Benz Türk, sektörde kadın çalışan sayısını artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Üretimde çalışan kadın çalışanların %10’u Mercedes-Benz Türk’ün “Her Kızımız Bir Yıldız” sosyal sorumluluk projesi kapsamında istihdam ediliyor.

Otomotiv sektöründe kadın istihdamına önem veren ve bu konuda öncü şirketlerden biri olan Mercedes-Benz Türk, her geçen gün artan kadın çalışan sayısında cinsiyet eşitliğine dayalı kurum kültürü yaratma hedefine doğru çalışmalarını sürdürüyor.
Mercedes-Benz Türk’ün 2018 yılında beyaz yaka kadın çalışan oranı % 34’e ulaştı. Ayrıca şirketin üst yönetim kadrolarında çalışan kadın sayısı son 10 yılda 6 kat arttı ve 2018 yılında % 22 seviyesine çıktı.

Mercedes-Benz Türk’te doğum sonrası süt izni, şirket içinde özel olarak oluşturulan emzirme odaları, çocuk bakımı desteği gibi kadın çalışanlara yönelik uygulamalar bulunuyor. Kadın çalışan sayısı, kadın çalışanların sendikalaşma oranı, eşit ücret olanakları ve terfi süreçleri ile çalışma hayatında cinsiyet eşitliğini teşvik etmesiyle Mercedes-Benz Türk, 2017 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından her yıl verilen “Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü”nün sahibi oldu.

“Yıldız Kızlar” mavi yakada yüzde 10’u oluşturuyor
Mercedes-Benz Türk, kadının iş dünyasındaki yerine çok önem veriyor ve sosyal sorumluluk projeleri ile de topluma katkı sağlamayı sürdürüyor. “Her Kızımız Bir Yıldız” projesiyle ses getiren ve ödüller alan Mercedes-Benz Türk, toplumda kadının her alanda hak ettiği güce kavuşması, kadınlara sosyal ve ekonomik hayatta fırsat eşitliği tanınması hedefiyle ÇYDD (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği) ile birlikte bu projeyi 14 yıldır sürdürüyor. “Her Kızımız Bir Yıldız” projesi çerçevesinde hali hazırda 200’ü üniversite öğrencisi olmak üzere 1.200 “Yıldız Kız” burs alarak eğitimine devam ediyor. “Her Kızımız Bir Yıldız” desteği ile eğitimini başarıyla tamamlayan kızlara istihdam olanakları da sunuluyor. Mercedes-Benz Türk bünyesindeki mavi yakalı kadın çalışanlarının %10’u “Yıldız Kızlar”dan oluşuyor.

Global bir vizyon olarak cinsiyet eşitliği
Mercedes-Benz Türk, kadın istihdamı konusunda ana şirketi Daimler’in hedefleri ile aynı paralelde ilerliyor. Şirket içinde cinsiyet eşitliği sağlanabilmesi için özel kotalar uygulanıyor. 2008 yılında başlatılan “Farklılıkların Yönetimi” çerçevesinde kapsamlı çalışmalar yürütülüyor. Her yıl oluşturulan bir yol haritası ile hem ofis hem de üretimde çalışanlara yönelik farkındalık çalışmaları ve aktiviteler gerçekleştiriliyor. Daimler ile Mercedes-Benz Türk, “Küresel İlkeler Sözleşmesi” ve “Sosyal Sorumluluk Prensipleri”ni imzalayarak ve “Davranış Yönetmeliği”ni yayınlayarak cinsiyet eşitliğini en üst düzeyde taahhüt etmeyi garanti altına aldı. 
 

Son Güncelleme: 07.03.2018 14:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güvenlik sektörü Ankara’da buluştu
Güvenlik sektörü Ankara’da buluştu
Akıllı Oda Termostatı ile Türkiye %37 Tasarruf Etti
Akıllı Oda Termostatı ile Türkiye %37 Tasarruf Etti
Stres seviyesi yüzde 62 düşüyor, üretkenlik yüzde 88 artıyor
Stres seviyesi yüzde 62 düşüyor, üretkenlik yüzde 88 artıyor

banner221

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim