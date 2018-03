Mercedes-Benz Türk, otomotiv sektöründe kadın gücüne inanıyor

Mercedes-Benz Türk, sektörde kadın çalışan sayısını artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Üretimde çalışan kadın çalışanların %10’u Mercedes-Benz Türk’ün “Her Kızımız Bir Yıldız” sosyal sorumluluk projesi kapsamında istihdam ediliyor.

Otomotiv sektöründe kadın istihdamına önem veren ve bu konuda öncü şirketlerden biri olan Mercedes-Benz Türk, her geçen gün artan kadın çalışan sayısında cinsiyet eşitliğine dayalı kurum kültürü yaratma hedefine doğru çalışmalarını sürdürüyor.

Mercedes-Benz Türk’ün 2018 yılında beyaz yaka kadın çalışan oranı % 34’e ulaştı. Ayrıca şirketin üst yönetim kadrolarında çalışan kadın sayısı son 10 yılda 6 kat arttı ve 2018 yılında % 22 seviyesine çıktı.



Mercedes-Benz Türk’te doğum sonrası süt izni, şirket içinde özel olarak oluşturulan emzirme odaları, çocuk bakımı desteği gibi kadın çalışanlara yönelik uygulamalar bulunuyor. Kadın çalışan sayısı, kadın çalışanların sendikalaşma oranı, eşit ücret olanakları ve terfi süreçleri ile çalışma hayatında cinsiyet eşitliğini teşvik etmesiyle Mercedes-Benz Türk, 2017 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından her yıl verilen “Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü”nün sahibi oldu.



“Yıldız Kızlar” mavi yakada yüzde 10’u oluşturuyor

Mercedes-Benz Türk, kadının iş dünyasındaki yerine çok önem veriyor ve sosyal sorumluluk projeleri ile de topluma katkı sağlamayı sürdürüyor. “Her Kızımız Bir Yıldız” projesiyle ses getiren ve ödüller alan Mercedes-Benz Türk, toplumda kadının her alanda hak ettiği güce kavuşması, kadınlara sosyal ve ekonomik hayatta fırsat eşitliği tanınması hedefiyle ÇYDD (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği) ile birlikte bu projeyi 14 yıldır sürdürüyor. “Her Kızımız Bir Yıldız” projesi çerçevesinde hali hazırda 200’ü üniversite öğrencisi olmak üzere 1.200 “Yıldız Kız” burs alarak eğitimine devam ediyor. “Her Kızımız Bir Yıldız” desteği ile eğitimini başarıyla tamamlayan kızlara istihdam olanakları da sunuluyor. Mercedes-Benz Türk bünyesindeki mavi yakalı kadın çalışanlarının %10’u “Yıldız Kızlar”dan oluşuyor.



Global bir vizyon olarak cinsiyet eşitliği

Mercedes-Benz Türk, kadın istihdamı konusunda ana şirketi Daimler’in hedefleri ile aynı paralelde ilerliyor. Şirket içinde cinsiyet eşitliği sağlanabilmesi için özel kotalar uygulanıyor. 2008 yılında başlatılan “Farklılıkların Yönetimi” çerçevesinde kapsamlı çalışmalar yürütülüyor. Her yıl oluşturulan bir yol haritası ile hem ofis hem de üretimde çalışanlara yönelik farkındalık çalışmaları ve aktiviteler gerçekleştiriliyor. Daimler ile Mercedes-Benz Türk, “Küresel İlkeler Sözleşmesi” ve “Sosyal Sorumluluk Prensipleri”ni imzalayarak ve “Davranış Yönetmeliği”ni yayınlayarak cinsiyet eşitliğini en üst düzeyde taahhüt etmeyi garanti altına aldı.