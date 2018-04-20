Mercedes-Benz Türk Otobüs Teslimatları

Ben Turizm filosuna 1 adet Tourismo 16 RHD 2+1!

Mercedes-Benz Türk bayii Koluman Gaziantep tarafından Ben Turizm’e satışı gerçekleştirilen 1 adet Mercedes-Benz Tourismo 16 RHD 2+1, Yunus Dal’a teslim edildi. Ben Turizm yetkilileri, Tourismo 16 RHD 2+1’i düşük yakıt sarfiyatı ve yüksek ikinci el değerine sahip olmasından dolayı tercih ettiklerini dile getirerek, aracı oldukça beğendiklerini ve Mercedes-Benz kalitesine çok güvendiklerini belirttiler.

Turtaş Taşımacılık Tourismo 15’i tercih etti!

Mercedes-Benz Türk bayii Mengerler Ankara tarafından Turtaş Taşımacılık’a satışı gerçekleştirilen 1 adet Mercedes-Benz Tourismo 15 RHD, Davut Güzeller’e teslim edildi. Teslimat esnasında yetkililer, Yeni Tourismo 15 araçlarının müşteri dostu yakıt performansına ve sorunsuz sürüş deneyimine vurgu yaptı. Davut Güzeller, yolcuların tercih ettiği yüksek konfor ve güven duygusunun Yeni Tourismo 15 ile kolaylıkla karşılanabileceğini belirtti.