Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
92389
ALTIN
247.501
DOLAR
6.4333
STERLİN
8.3656
EURO
7.4548
banner287

Mercedes-Benz Türk iki farklı dalda kupa aldı!

Mercedes-Benz Türk çalışanları, Eylül ayında düzenlenen Uluslararası İstanbul Su Sporları Festivali’nde kürek kategorisinde ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası’nda “IRC 3” klasmanında 2’ncilik elde etti.

Mercedes-Benz Türk iki farklı dalda kupa aldı!

Mercedes-Benz Türk çalışanları, Eylül ayında düzenlenen Uluslararası İstanbul Su Sporları Festivali’nde kürek kategorisinde ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası’nda “IRC 3” klasmanında 2’ncilik elde etti.

11 Eylül 2018 Salı 15:31
4439 Okunma
Mercedes-Benz Türk iki farklı dalda kupa aldı!

Mercedes-Benz Türk, bünyesinde görev alan çalışanlarının kariyerleri kadar sosyal hayatlarındaki desteğini de sürdürmeye devam ediyor. Şirket çalışanları son olarak; 8-9 Eylül 2018 tarihleri arasında Maltepe’de düzenlenen Uluslararası İstanbul Su Sporları Festivali’nde, Dragobus adındaki takımıyla kürek kategorisinde 2’ncilik elde etti. Mercedes-Benz Türk’ün tamamı kadınlardan oluşan yelken takımı ise 7-8-9 Eylül 2018 tarihleri arasında Anne Çoçuk Eğitim Vakfı (AÇEV) yararına düzenlenen, Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası’nda IRC 3 klasmanını 2’nci olarak tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

Kadınlardan oluşan takımlar AÇEV’e destek olmak için “İyiliğe Yelken Açtılar”
Kadınların yelken sporunun bilinirliğini arttırarak bu spora olan ilgi geliştirmeyi hedefleyen Türkiye Yelken Federasyonu’nun önderliğinde İstanbul Yelken Kulübü işbirliği ile düzenlenen 3. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası’nda Mercedes-Benz Türk’ün kadın yelken takımı, 3 günde yapılan toplam 5 yarış sonrasında “IRC 3 klasmanında” 2’nci oldu. “İyiliğe Yelken Açıyoruz” sloganıyla, ilk kez 2016 yılında düzenlenen Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası’nda bu yıl tamamı kadınlardan oluşan 14 takım yarıştı. Gerçekleştirilen kupa ile kadın dayanışması ve duyarlılığına vurgu yapılırken; her yıl olduğu gibi bu yıl da kupa gelirinin bir bölümü ile kadınlara yönelik çalışmalar yapan Anne Çocuk Eğitim Vakfı AÇEV’e katkı sağlandı.

Mercedes-Benz Türk Dragobus Kürek Takımı da 2’nciliği göğüsledi
Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda 8-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası İstanbul Su Sporları Festivali’ne Mercedes-Benz Türk’ü temsilen, şirket çalışanlarından oluşan Mercedes Dragobus ve Mercedes Power Team takımları katıldı. Mercedes-Benz Türk adına yarışan Dragobus Kürek Takımı, Dragon Bot adlı kürek yarışmasında 2’nci gelerek önemli bir başarı elde etti. Adını “dragon” ve markanın Türkiye’deki otobüs üretimine ithafen “bus” kelimelerinin birleşiminden alan Mercedes-Benz Türk Dragobus kürek takımı 54.81 saniye ile kendi rekorunu kırarak, yarışa katılan 54 takım arasından 2’ncilik kupasını almanın gururunu yaşadı. Takım, 22-23 Eylül’deki büyük yarış için hazırlanıyor. 
Havada, karada, suda Mercedes!
Mercedes-Benz Türk’ün yelken ve kürek takımları, su sporlarında gösterdikleri başarılar ile Mercedes logosunun üç kollu yıldızının “havada, karada, suda” anlamının bir kez daha altını çizdi.
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saran Havacılık, Bell 429 hava aracıyla İstanbul Airshow’daki yerini alacak
Saran Havacılık, Bell 429 hava aracıyla İstanbul Airshow’daki yerini alacak
Minik Eller KODU CUP Türkiye 2018’de Harikalar yarattı
Minik Eller KODU CUP Türkiye 2018’de Harikalar yarattı
ALBARAKA GARAJ’A KATILACAK 11 GİRİŞİM BELLİ OLDU!
ALBARAKA GARAJ’A KATILACAK 11 GİRİŞİM BELLİ OLDU!
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim