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Mercedes-Benz Türk , Creative Awards’tan 3 büyük ödül kazandı

Mercedes-Benz Türk’ün 2017 yılında 50. Yıl Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği projeleri, Hermes Creative Awards tarafından 3 farklı Platin Ödül kazandı.

Mercedes-Benz Türk , Creative Awards’tan 3 büyük ödül kazandı

Mercedes-Benz Türk’ün 2017 yılında 50. Yıl Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği projeleri, Hermes Creative Awards tarafından 3 farklı Platin Ödül kazandı.

11 Haziran 2018 Pazartesi 13:45
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Mercedes-Benz Türk , Creative Awards’tan 3 büyük ödül kazandı

Mercedes-Benz Türk, her yıl başta Amerika ve Kanada olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinden 6.500 başvurunun kabul edildiği Hermes Creative Awards’ta 3 farklı kategoride büyük ödül kazandı. Konsept oluşturma, metin yazma, geleneksel ve sosyal medyada yaratıcı işlerin değerlendirildiği, iletişim alanında adayların kabul edildiği Hermes Creative Awards 2018’de, Mercedes-Benz Türk’ün kuruluşunun 50. Yılı ile ilgili çalışmalar kendi kategorilerinde Platin Ödül’e layık görüldüler. 
Mercedes-Benz Türk, Hermes Creative Awards’a Halkla İlişkiler/İletişim Ana Kategorisi altındaki 3 farklı klasmanda aday oldu ve bu adaylıkların hepsinde büyük ödüle ulaştı.  Mercedes-Benz Türk 50. Yılda 50 Startup Projesi, “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı” dalında büyük ödüle ulaştı.  Davutpaşa’daki ilk Mercedes-Benz Türk  fabrikasının yeniden dekore edilerek nostaljik bir atmosferde çok sayıda basın mensubunun katılımıyla kutlanan 50’nci Kuruluş Yıldönümü Basın Toplantısı, “Özel Organizasyon” alanında büyük ödül  kazandı.  “İç İletişim Kampanyası” alanındaki ödül ise,  şirketin 50. yıl kutlamaları çerçevesinde  50. Yılda 50 Etkinlik adıyla çalışanlara yönelik gerçekleştirdiği faaliyetlere istinaden alındı.

Kazanılan ödüllerin sayısı her geçen gün artıyor
Türkiye’nin en büyük yabancı sermayeli şirketlerinden biri olan Mercedes-Benz Türk, Hermes Creative Awards’ta alınan 3 yeni ödül sonrasında, son 5 yılda 30’u aşkın ödül kazandı. 2017 yılındaki Mercedes-Benz Türk 50. Yıl Etkinliği, daha önceden 4 farklı kurum tarafından ödüle layık görülmüştü. ODD Gladyatörleri kapsamında Jüri Özel Ödülü, Ace of M.I.C.E. Awards kapsamında Jüri Özel Ödülü, OGD Türkiye’de Yılın Otomobili Yarışması kapsamında Özel Ödül ve Mercury Awards’tan Yılın Etkinliği kategorisinde Altın Ödül alan etkinlik, hem yurtiçinden hem de yurtdışına takdir gördü. 
Mercedes-Benz Türk’ün Hermes Creative Awards’ta diğer ödül kazanan “50. Yılda 50 Startup Projesi”, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) geleneksel Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri’nde “Yenilikçilik Kategorisi”nden de ödül ile ayrılmıştı. 
 

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