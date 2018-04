MERCEDES-BENZ TÜRK BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Mercedes-Benz Türk, öncülük ettiği 2. El pazarını Mercedes-Benz Türk 2. El Kamyon & Otobüs Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy, TruckStore Grup Müdürü Kıvanç Aydilek ve BusStore Grup Müdürü Oytun Balıkçıoğlu'nun katılımıyla İstanbul'da bulunan tesislerinde değerlendirdi.

2009 yılında 2. El kamyon pazarına TruckStore, otobüs pazarına ise BusStore markalarıyla girmiş olan Mercedes-Benz Türk, ticari araç sektöründe başlattığı bu konseptte liderlik bayrağını müşterilerine sunduğu avantajlarlı satış, ekspertiz ve kredilendirme hizmetleri ve gelişmiş servis ağı ile taşıyor. Bugün 120 milyon Avro ciro seviyesindeki satış performansı, yaklaşık 25 çalışanı ve 2017 yılında ulaştığı 2.500 adetlik BusStore ve TruckStore satışı ile gücüne güç katmaya devam ediyor.

Mercedes-Benz Türk 2017 yılında TruckStore markası altında 2.142 adet kamyon, BusStore markası altında ise 369 adet otobüs satışı gerçekleştirdi. 2018 yılının ilk çeyreğinde 306 adet 2. El kamyon ve 73 adet 2. El otobüs satışı gerçekleştiren şirket; geçtiğimiz yılın ilk çeyreğiyle aynı mertebeyi korudu.

2. El Faaliyetlerinde de odak “Müşteri Memnuniyeti”!

Mercedes-Benz 2. El organizasyonları TruckStore ve BusStore, 2018 yılında 2017 sonu itibariyle ulaştığı 2. El stok seviyesini korumayı hedefliyor. Takas alım ve satışları bu hedef doğrultusunda yönetecek olan şirket, 2. El araç müşterilerinin ilk tercihi olmaya devam etmek ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. 2. El pazarında gösterdiği müşteri odaklı yaklaşım ve sunduğu yüksek hizmet kalitesi ile müşteriler nezdinde 2017 yılında önemli bir çözüm ortağı olan şirket; stok çeşitliliği, 2. El pazarındaki fiyat uygunluğu, sunduğu özel finansal hizmetler koşulları ile müşterilerin iş ortağı olma iddiasını koruyor.

Mercedes-Benz Türk 2. El Kamyon & Otobüs Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy: “2. El otobüsler ile BusStore olarak yoğun ihracat yapıyoruz”

2. El pazarını, 2017 yılı kapanışı ve 2018 beklentilerini değerlendiren Mercedes-Benz Türk 2. El Kamyon & Otobüs Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy, “2. El’de 2011 yılından bu yana hızla gelişen ihracat işlemlerimiz 2016 yılına geldiğimizde yıllık yaklaşık 100 adedi buldu. 2017 yılında yurtiçi pazarın daralmasına karşın yaptığımız ihracatlar satış adetlerimizi destekledi ve ihracat rakamımız 28 adede ulaştı. Gürcistan, Yunanistan, Hollanda, Almanya, Azerbaycan, KKTC ve Bulgaristan’a kadar uzanan geniş bir ihracat pazarımız var. İhracatın otobüs satışlarımız içerisinde önemli bir yer tutmaya devam edeceğini öngörüyoruz” şeklinde konuştu.

Mercedes-Benz Türk 2. El Faaliyetleri Daimler grubunda örnek!

TruckStore ve BusStore markalarının sergilediği hızlı gelişim ve yüksek performans ile Türkiye’deki ekip, küresel anlamda Daimler grubunda örnek olma özelliğini koruyor. Bu çerçevede TruckStore Türkiye, 2017 yılındaki satış performansı ile Daimler genelinde 3. sırada yer alırken, 70 milyon üzerindeki cirosuyla da 2. sırada yer aldı. BusStore Türkiye ise yaklaşık 50 milyon Avro üzerinde ciro gerçekleştirerek adetsel bazda ülkeler sıralamasında 2. sırada yerini aldı.

Aksoy: “Başarımızın altında, Alman disiplini, Türk pratikliği ve Mercedes-Benz yıldızına olan güven yatıyor.”

2. El faaliyetlerini kurumsal dinamikler çerçevesinde Mercedes-Benz markasının imajına yakışır şekilde yürüttüklerini belirten Osman Nuri Aksoy; “Yalın ve hızlı süreçlerimizle 1 iş günü içerisinde müşterimizin alım, satım, kredilendirme ve sigortalama gibi tüm işlemlerini tek çatı altında gerçekleştirebilme gibi özelliklerimizle öne çıktığımızı düşünüyoruz. Bu anlamda Mercedes-Benz Türk olarak müşterilerimize tek elden tam hizmet verebiliyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Aynı zamanda Türkiye’de 2. El ağır ticari araç işine kurumsal olarak ciddi hacimlerle başlayan ilk markayız. Senelerin tecrübesiyle oluşturduğumuz bir yapımız var. Bu yapıyı her gün daha da iyileştirmeye çalışıyoruz, çünkü markamızın temel prensiplerinden biri “mükemmellik”. Biz bu prensibi, 2. El alanında da yakalama gayretindeyiz. Müşterilerimizin bize duyduğu güven bu yolda bizleri sürekli motive ediyor. Başarımızın altında, Alman disiplini ile Türk pratikliğinin sonucu olan işlem hızımız ve müşterilerimizin Mercedes-Benz yıldızına olan güveni yatıyor.” diye konuştu.

Aksoy: “Sıfır araçlarda sunulan imkânların birçoğunu 2. El’de de sunuyoruz”

Sıfır araçlarda sunulan imkânların birçoğu 2. El’de de sunuluyor diyen Aksoy; “Örneğin finansman, sigorta, servis paketleri ve garanti 2. El için de geçerli. Takas zaten bu işin olmazsa olmazı. Bugün 2. El araç alan bir kişi, genelde yarın sıfır aracın müşterisidir. Markamıza duyulan güven ve hizmetlerimiz çerçevesinde sıfır araç müşterileri de bizden yüksek model araç alıyor veya tam tersi olabiliyor. Bu sebeplerle hizmetlerimizin içeriği ve kalitesinde farklılaştırmaya gitmiyoruz. Müşterimizi araç tercihine göre değil; araç tercihinden bağımsız olarak markamızın müşterisi olarak görüyoruz“ şeklinde konuştu.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ile müşterilere terzi dikiş çözümler sunuluyor. Satılan her 3 araçtan 2’si kredilendiriliyor!

Mercedes-Benz Finansman Hizmetler, satışı gerçekleştirilen her 3 araçtan 2’sini kredilendirerek, kuruluşundan itibaren sektöre ve Mercedes-Benz Türk’ün 2. El faaliyetlerine büyük katma değer sağlıyor; sunduğu hizmet ve ürünlerle müşterilerin her zaman ilk alternatifi oluyor. Mercedes-Benz Türk 2. El Kamyon & Otobüs Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy; “Finansman şirketimiz, müşterilerimize ihtiyaçlarına binaen “terzi dikiş” çözümler yaratıyor. Bu esneklik bize geniş bir manevra kabiliyeti sunuyor. 2017 Mart ayından yakın döneme kadar finansman şirketimizin de desteğiyle piyasada oldukça ilgi gören bir 2. El kamyon finans kampanyası gerçekleştirdik ve çok başarılı olduk. Finansman şirketimiz ile olan işbirliğinden son derece memnunuz” dedi.