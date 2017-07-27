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Mercedes-Benz Türk, BusStore ekibi Türkiye’yi geziyor

27 Temmuz 2017 Perşembe 12:51
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Mercedes-Benz Türk’ün, 2.El otobüs faaliyetlerini yürüttüğü BusStore ekibi, 24 Temmuz 4 Ağustos tarihleri arasında tüm Türkiye’de müşterileriyle buluşuyor.

Mercedes-Benz Türk, BusStore ekibi Türkiye'yi geziyor
Mercedes-Benz Türk’ün 2.El otobüs markası BusStore, hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek 2014 ve 2015 model Travego ve Tourismo otobüs alan müşterilerine 6 ay uzatılmış garanti ve 4 adet ücretsiz bakım sunmaya başladı. 10 ilde gerçekleşecek buluşmalarda BusStore’un faaliyetlerinin yanı sıra bu kampanya da tanıtılılıyor. BusStore ekibi iki hafta sürecek Türkiye turu sırasında katılımcıları Mercedes-Benz Türk’ün otobüs alanındaki 2.El faaliyetleri hakkında bilgilendiriyor.

Her yıl yeni bir rotada farklı illeri ziyaret eden, böylelikle Türkiye’nin dört bir yanına ulaşan Mercedes-Benz BusStore ekibinin bu yılki rotası sırasıyla şöyle:

24.07 İZMİR İzotaş İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali

26.07 ANKARA Aşti Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali

28.07 KONYA Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali

29.07 MERSİN Meşti Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali

30.07 ANTEP Gaziantep Şehirlerarası Otobüs Terminali

31.07 MALATYA Maşti Şehit Hamit Fendoğlu Şehirlerarası Otobüs Terminali

01.08 ERZURUM Erzurum Şehirlerarası Otobüs Terminali

03.08 SAMSUN Yusuf Ziya Yılmaz Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminali

04.08 BURSA Burulaş Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali

BusStore ekibinin tur sırasında tanıtacağı kampanya kapsamında araçların yürür aksamı (motor, şanzıman, diferansiyel) ile elektrik/elektronik donanımı kapsayan ve araç satış tarihinden itibaren 6 ay veya 200.000 km boyunca geçerli olacak garanti uygulaması sunuluyor. Ücretsiz bakımlar ise peryodik bakım kapsamında değişmesi gereken filtreleri ve işletim sıvılarını (motor yağı, şanzıman yağı, antifriz) kapsıyor. Sene sonuna kadar devam edecek kampanya ile ilgili detaylı bilgiler BusStore ya da Mercedes-Benz Türk yetkili bayilerinden edinilebilir.

Türkiye’de BusStore organizasyonu hizmetlerini günden güne genişletiyor

Müşterilerine entegre ürün ve hizmet sunması ile sektörde öncü olan Mercedes-Benz Türk, 2.El otobüs faaliyetlerini BusStore markası ile yürütüyor. BusStore, 2.El otobüs satışı ile birlikte finansman ve sigorta hizmetlerini, İstanbul Esenyurt’ta bulunan merkezi ve Türkiye genelinde işbirliği içerisinde olduğu Mercedes-Benz yetkili bayileri aracılığı ile müşterilerine sunuyor.

BusStore, Mercedes-Benz’den Setra’ya ve hatta farklı diğer marka otobüsü, farklı model ve yaşta müşterilerine sunuyor. Tek noktada entegre hizmet sunan BusStore, müşterilerinin birçok ihtiyacına aynı anda yanıt vererek önemli bir avantaj sağlıyor. Eski otobüslerin takasa verilerek yeni bir Mercedes-Benz otobüse sahip olunabileceği gibi, takas olmaksızın otobüse sahip olunabiliyor, garanti, finansman ve sigorta hizmetleri imkânlarından faydalanılabiliyor.

Mercedes-Benz yetkili bayileri aracılığı ile müşterilerine ulaşan BusStore, taşıtları alım aşamasında detaylı ekspertizden geçiriyor ve ekspertiz neticesine göre de kategorilendirip satışa sunuyor. Bu kategoriler sayesinde müşteriler kendilerine en uygun 2.El otobüse ve otobüse ilişkin tüm detaylı bilgilere ulaşabilmenin yanısıra hızlı ve güvenilir bir seçim yapabiliyorlar.

Ayrıntılı bilgilere BusStore web sitesinden ulaşabilirsiniz: www.BusStore.com.tr
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