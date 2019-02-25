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Mercedes-Benz Türk, Aksaray’daki Yıldız Kızlar’la buluştu

Mercedes-Benz Türk’ün meslek sahibi olmak isteyen kızları eğitim yolunda desteklemek üzere Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) işbirliği ile hayata geçirdiği “Her Kızımız Bir Yıldız” projesi farklı illerde hız kesmeden devam ediyor. Mercedes-Benz Türk’ün “Her Kızımız Bir Yıldız” projesi, istihdamda kadın-erkek eşitliğini hedefliyor ve her alanda kadının hak ettiği güce kavuşması, kadınlara sosyal ve ekonomik hayatta fırsat eşitliği tanınması hedefiyle kesintisiz olarak sürdürülüyor. Proje kapsamında şehir şehir dolaşarak yıldız kızların kişisel gelişimine destek veren Mercedes-Benz Türk yetkilileri, son olarak 23 Şubat’ta Aksaray’da Yıldız Kızlar’la bir araya geldi. Yaratıcı drama eğitimi, Mercedes-Benz Türk’ün, ÇYDD işbirliği ile Aksaray ilinde açtığı ÇYDD- Mercedes-Benz Türk Eğitim Evi’nde gerçekleşti.

Mercedes-Benz Türk, Aksaray’daki Yıldız Kızlar’la buluştu

Mercedes-Benz Türk’ün meslek sahibi olmak isteyen kızları eğitim yolunda desteklemek üzere Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) işbirliği ile hayata geçirdiği “Her Kızımız Bir Yıldız” projesi farklı illerde hız kesmeden devam ediyor. Mercedes-Benz Türk’ün “Her Kızımız Bir Yıldız” projesi, istihdamda kadın-erkek eşitliğini hedefliyor ve her alanda kadının hak ettiği güce kavuşması, kadınlara sosyal ve ekonomik hayatta fırsat eşitliği tanınması hedefiyle kesintisiz olarak sürdürülüyor. Proje kapsamında şehir şehir dolaşarak yıldız kızların kişisel gelişimine destek veren Mercedes-Benz Türk yetkilileri, son olarak 23 Şubat’ta Aksaray’da Yıldız Kızlar’la bir araya geldi. Yaratıcı drama eğitimi, Mercedes-Benz Türk’ün, ÇYDD işbirliği ile Aksaray ilinde açtığı ÇYDD- Mercedes-Benz Türk Eğitim Evi’nde gerçekleşti.

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:36
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Mercedes-Benz Türk, Aksaray’daki Yıldız Kızlar’la buluştu

Mercedes-Benz Türk’ün toplumda kadının her alanda hak ettiği güce kavuşması, kadınlara sosyal ve ekonomik hayatta fırsat eşitliği tanınması hedefiyle hayata geçirdiği “Her Kızımız Bir Yıldız” projesi topluma katkı sağlamaya devam ediyor.

Kız çocuklarının eğitime katılımını artırma ve eğitimde cinsiyet eşitliğine katkı sağlama çalışmaları kapsamında, meslek lisesi öğrencilerine burs veren Mercedes-Benz Türk, üniversiteyi kazanan bursiyerlerine de desteğini sürdürmeye devam ediyor. 15 yıldır kesintisiz devam eden proje kapsamında, her yıl 1.200 öğrenciye burs veriliyor.

ÇYDD ile ortaklaşa yürütülen “Her Kızımız Bir Yıldız” projesi kapsamında, şehir şehir gezerek eğitimlerine destek verilen kızlarla buluşan Mercedes-Benz Türk yetkilileri, 31. ziyaretini Aksaray’da gerçekleştirdi. Mercedes-Benz Türk yetkilileri Aksaray’daki buluşmada, bursiyerlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak üzere yaratıcı drama etkinliği gerçekleştirildi.

Mercedes-Benz Türk, Yıldız Kızlar’ın mesleki gelişimlerine de destek veriyor

Mercedes-Benz Türk Yıldız Kızlar’a verdiği desteği derinleştirmek ve sağlanan etkiyi artırmak amacıyla uzun yıllardır sunduğu kişisel gelişim etkinliklerine 2018 yılında mesleki gelişime yönelik eğitimleri de dâhil etti. Bu çerçevede meslek liselerinin bilişim teknolojileri bölümünde okuyan 70 bursiyere ve Türkiye’nin farklı illerinde eğitimine devam eden 60 üniversiteli Yıldız Kız’a katılım sertifikalı “Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama” eğitimi verildi. İki gün süren eğitimde; bilgisayar bilimleri, kodlama, 3D tasarım-robotik ve siber güvenlik konuları ele alındı.

Mezun yıldız bursiyerlere iş alanında fırsatlar yaratılıyor

Mercedes-Benz Türk, Aksaray’daki ÇYDD-Mercedes-Benz Türk Eğitim Evi ile bölgedeki çocukların gelişimini destekliyor

Yıldız kızlara yaratıcı drama eğitimin verildiği ÇYDD Mercedes-Benz Türk Eğitim Evi, 2015 yılında ÇYDD işbirliği ile Aksaray ilinde açıldı. Gönüllü eğitmenler tarafından bölgedeki çocukların eğitimlerine destek verilen Eğitim Evi’nde öğrencilere matematik, Türkçe, fen bilimleri, resim, müzik, yabancı dil gibi temel derslerin yanı sıra satranç, yaratıcı drama, bilim, origami, model uçak ve bilgisayar dersleri veriliyor. Eğitim Evi’nde çocuklara destek eğitimlerini, gönüllü öğretmenler ve Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası çalışanları veriyor.

Anahtar Kelimeler:
Mercedes-benzYıldız Kızlar
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