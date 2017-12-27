Mercedes-Benz Türk, Adana’daki “yıldızlarını” ziyaret etti

İş yaşamında kadın-erkek eşitliğini sağlamak amacıyla şirket içinde pek çok uygulamayı hayata geçiren Mercedes-Benz Türk, meslek sahibi olmak isteyen kız öğrencileri de eğitim yolunda destekliyor. Şirket, bu amaçla ÇYDD işbirliği ile 13 yıl önce başlattığı ‘‘Her Kızımız Bir Yıldız’’ projesini kesintisiz olarak yürütüyor.

Proje kapsamında şehir şehir dolaşarak yıldız kızlarla buluşmaya devam eden Mercedes-Benz Türk yetkilileri, son olarak Adana’da eğitimlerine destek verilen kızlarla bir araya geldi.

1967 yılında Otomarsan ismiyle faaliyetlerine başlayan ve günümüzde 1 milyar Avro’yu aşan yatırımıyla Türkiye’nin en büyük yabancı sermayeli şirketlerinden biri olan Mercedes-Benz Türk, kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle topluma katkı sağlamaya devam ediyor. Meslek sahibi olmak isteyen kız öğrencileri eğitim yolunda desteklemeyi hedefleyen Mercedes-Benz Türk, bu amaçla Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ile başlattığı ‘‘Her Kızımız Bir Yıldız’’ projesini 13 yıldır kesintisiz yürütüyor.

İş yaşamında kadın-erkek eşitliğini sağlamak amacıyla şirket içinde pek çok uygulamayı hayata geçiren Mercedes-Benz Türk, 2004 yılından beri sürdürdüğü sosyal sorumluluk projesi “Her Kızımız Bir Yıldız” ile de kadınların ekonomiye katılımını ve ülke kalkınmasına sunacakları katma değeri artırmayı hedefliyor. ÇYDD işbirliği ile yürüttüğü “Her Kızımız Bir Yıldız” projesi kapsamında, şehir şehir gezerek eğitimlerine destek verilen kızlarla buluşan Mercedes-Benz Türk yetkilileri, 27. ziyaretini Adana’ya gerçekleştirdi.



Mercedes-Benz Türk yetkilileri ile Adana’daki 20 yıldız kızın bir araya geldiği buluşmada, projenin önemli eğitimlerinden biri olan yaratıcı drama çalışması yapıldı.

Mesleki eğitimin yanı sıra kişisel gelişimleri de destekleniyor

Kızların yıldızlaşmasında maddi destekle birlikte ilginin, ekip ruhunun, cesaretin ve özgüvenin de çok büyük rolü olduğuna inanan Mercedes-Benz Türk yetkilileri, ziyaret gerçekleştirdiği tüm illerde yıldız kızları eğitimleri ve meslek sahibi olmaları yönünde yüreklendiriyor. Bu ziyaretlerde, İstanbul’dan gelen bir uzmanın verdiği eğitimlerle yıldız kızların kişisel gelişimlerine katkıda bulunuluyor.

Bu güne kadar 27 ili ziyaret eden Mercedes-Benz Türk, her ay farklı bir şehre giderek 56 ilde bulunan tüm yıldız kızlarla buluşmayı hedefliyor.

Mercedes-Benz Türk, mezun bursiyerlere istihdam da yaratıyor

Bugün projede 200’ü üniversite olmak üzere toplam 1.200 öğrenci burs almaya devam ediyor. Mercedes-Benz Türk, eğitimini tamamlayan yıldız kızlara kendi bünyesinde istihdam olanakları da sunuyor. Bu güne kadar eğitimini tamamlayarak istihdam edilen yıldız kızlar, Mercedes-Benz Türk bünyesindeki mavi yakalı çalışanların yüzde 10’unu oluşturuyor.

Bursiyer sayısı kadar kapsamı da genişledi

İlköğretim okulu mezunu çalışkan kız öğrencileri mesleki eğitime teşvik etmek, onların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve iş hayatında söz sahibi olmalarını sağlamak için hayata geçen “Her Kızımız Bir Yıldız” projesinin kapsamı da zaman içinde genişledi. İlk dönemde motor, elektrik/elektronik, torna/tesviye, makina ressamlığı ve bilgisayar branşlarında mesleki eğitime öncelik verilen projede artık pek çok başka bölüm için de burs imkânı sağlanıyor. Mercedes-Benz Türk’ün yanı sıra yan sanayi firmaları, bayiler ve Mercedes-Benz Türk çalışanlarının da destek verdiği projede şu anda liseli öğrencilere sağlanan bursların %68‘i teknik lise bursu, %13‘ü sanat, kalan kısmı ise sağlık ve diğer bölümlere verilen burslardan oluşuyor.

Yıldızlar İstanbul’da ağırlanıyor

Proje kapsamında ayrıca, başarılı kızlardan oluşan ve farklı illerden seçilen bir grup öğrenci her yıl İstanbul’da bir hafta misafir ediliyor. Bu süre içinde öğrencilere bir yandan çeşitli müzeleriyle şehir tanıtılırken diğer yandan da Mercedes-Benz Türk’ün İstanbul‘daki tesislerini ziyaret etme şansı sunuluyor.

Ödüllü proje

Kamuoyunun da takdirini kazanan Her Kızımız Bir Yıldız projesi, 2006 yılında Platin Dergisi’nden “En İyi Sosyal Sorumluluk” kategorisinde “Zirvedekiler”, 2007 yılında Türkiye Halkla İlişkiler Derneği’nden (TÜHİD) “Eğitim Kategorisinde En İyi Sosyal Sorumluluk” kategorisinde “Altın Pusula” ve “ODD Satış İletişim Ödülleri, 2010 Gladyatörleri – Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi” ödüllerini kazandı.

