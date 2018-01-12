Mercedes-Benz Türk, 50. yılında global başarılara imza attı

1967 yılında Otomarsan ismi ile İstanbul’da kurulan ve bugün yatırım miktarı 1,138 Milyar Avro’ya ulaşan, Türkiye’nin yabancı sermayeli en büyük şirketlerinden biri olan Mercedes-Benz Türk, 2017 yılında Türkiye’de kesintisiz olarak üretim yaptığı yarım asrı geride bıraktı. Şirket, Türkiye’de kuruluşunun 50. yılında 423 adet otobüs, 9.128 adet kamyon, 9.041 adet hafif ticari araç ve 25.588 adet otomobil satışı gerçekleştirdi. Şirketin ikinci el satışları ise toplamda 4.598 adede ulaştı. Mercedes-Benz Türk, Türkiye pazarındaki zorlu şartlara rağmen yüksek performans göstererek 2017 yılını toplamda 48.778 adet araç satışı ile başarıyla kapattı.

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası, sektörde yaşanan zor şartlara rağmen üretimine kesintisiz devam etti ve 2017 yılında 3.795 adet otobüs üretti. Şirket, başta Batı Avrupa ülkelerine olmak üzere üretimin yaklaşık %90’ını ihraç ederek 2017 yılında 3.396 adetlik otobüs ihracatı gerçekleştirdi. Üretimine başladığı 1968 yılından bu yana toplam 84.865 adet otobüs üreten şirketin otobüs ihracat hacmi ise ilk ihracatın yapıldığı 1970 yılından bu yana toplam 50.120 adede ulaştı.

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası 2017 yılında 13.339 adet kamyon üretti ve kamyon ihracat hacmini ise geçen yıla oranla yüzde 38 artırarak, 6.469 adetlik kamyon ihracatı ile tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Kamyon üretimine başladığı 1986 yılından bu yana toplamda 246.147 adet kamyon üreten Mercedes-Benz Türk, bugüne kadar toplam 43.738 adet kamyon ihraç etmiş oldu.

Şirket, Hafif Ticari Araç Grubunda ise en yüksek satış rakamına ulaşan ilk 2 marka arasında yerini aldı. Mercedes-Benz Otomobil Grubu ise premium otomobil segmentindeki liderliği pozisyonunu güçlendirerek 2017 yılında da korudu.

2017 yılında 82 Milyon Avro tutarında yatırım yapan şirketin, 1967’de kurulduğu günden bu güne, yarım asırda Türkiye’ye yaptığı yatırım miktarı 1,138 Milyar Avro’ya ulaştı.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün:

“2017 yılında Türkiye pazarına olan inancımızı kaybetmeden yatırımlarımıza ve yeni ürünlerimizi piyasaya sunmaya devam ettik. Şirketimizin kuruluşunun 50. yıl dönümü coşkusu ile bir kat daha artan motivasyonumuz ve ekip çalışmamızın bir sonucu olarak bu yıl da geleneksel liderliğimizi koruduk.”

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Mercedes-Benz Türk’ün 50. kuruluş yıl dönümünü kutladığı 2017 yılının, şirket için çok önemli bir kilometre taşı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“2017 yılında kuruluşunun 50. yılını kutladığımız Mercedes-Benz Türk’ün yarım asırdır gösterdiği üstün performansı, tarihi ve geleneği ile gurur duyuyoruz. Bu yarım asırda pek çok ilke, yeniliğe, başarıya ve rekora imza atarak sektörümüzde öncü ve lider olduk. 2017 yılında da Türkiye pazarındaki zorlu şartlara rağmen hem şehirlerarası otobüs hem kamyon pazarında geleneksel hale gelen liderliğimizi sürdürmeyi başardık. Hoşdere Otobüs ve Aksaray Kamyon Fabrikamızda yurtiçi talebin azalmasına bağlı olarak ihracata hız verdik ve üretimlerimizi planladığımız seviyelerde devam ettirdik. 2016 yılında Aksaray Kamyon Fabrikası’na yapılan yatırımlar, 2017 yılında meyvelerini vermeye başladı ve Mercedes-Benz Türk kamyon ihracatını yüzde 38 oranında artırarak üretim tarihinin en yüksek kamyon ihracat rakamına ulaştı. Ülke ekonomisine üretim ve istihdam alanlarında katkı yapan İç Anadolu’daki Aksaray Kamyon Fabrikamız ve İstanbul’daki Hoşdere Otobüs Fabrikamızda ürettiğimiz otobüs ve kamyonlar, bugün dünyanın dört bir yanında 70’den fazla ülkeye ihraç ediliyor. Türkiye’de her üç kamyondan ikisini ve her iki otobüsten birini Mercedes-Benz Türk olarak biz üretiyoruz. 1,138 Milyar Avro’ya ulaşan yatırımımızla Türkiye’nin en büyük yabancı sermayeli şirketlerinden biri olarak, 50 yıldır yaptığımız gibi, yatırımlarımıza 2017 yılında da devam ettik. 2017’nin Mayıs ayında, Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 8,4 milyon Avro tutarında yatırımla kurulacak yeni AR-GE Merkezi’nin temel atma törenini gerçekleştirdik. 50 yıllık tarihinde otomotiv sektörünün vergi rekortmenleri arasında yerini alan, yaptığı yatırımlar ve yarattığı istihdam ile yerel ekonomiye katkıda bulunan Mercedes-Benz Türk, diğer taraftan sürdürdüğü uzun soluklu kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle de toplumsal fayda sağlayarak iyi bir kurumsal vatandaş oldu. Bugün Mercedes-Benz Türk çatısı altında 6.300 kişi çalışıyor. Yarım asırdır Türkiye’de gururla var oluşumuzun en büyük destekçileri olan çalışanlarımız, müşterilerimiz, paydaşlarımız ve tüm halkımıza teşekkür ederiz. Eksik olmayın.”

Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan:

“Premium Segment’in birincisi hem dünyada hem de Türkiye’de Mercedes-Benz!”

Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan 2017 için “Müşteri memnuniyetini odağına alan bayilerimiz, pazarlama ve satış organizasyonumuzla birlikte motivasyonu her zaman en üst seviyede tutarak başarılı bir yıl geçirdik” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“2017 yılında Mercedes-Benz satışları globalde 2,3 milyon adede ulaşarak bir önceki yıla oranla yüzde 9,9 büyüme gerçekleştirdi ve Mercedes-Benz premium segmentte bu yıl da lider oldu. Türkiye’de de premium segmentte 25.588 adetlik satış rakamıyla ilk sıradaki yerimizi koruduk. Türkiye otomobil pazarında yüzde 4,5 oranında bir gerileme yaşanırken, 2016 yılının Kasım ayında yapılan yeni ÖTV düzenlemesi premium segmentte yüzde 17 seviyesinde bir gerilemeye yol açtı. Bu doğrultuda 2017 yılı için yeni vergi yapısına, maliyet artışlarına bağlı olarak yıl içerisinde yapılan fiyat artışlarına uyum sağlamakla geçirdiğimiz bir yıl oldu diyebiliriz. Tüm bunlara rağmen ulaştığımız satış seviyesinden ve tabii ki premium segmentte lider olarak yılı kapatmaktan dolayı mutluyuz. Bu başarımızda C-Serisi Sedan, Coupé ve Cabriolet modellerinin yanı sıra E-Serisi, A-Serisi ve CLA modelleri en önemli aktörler oldular. 2017 yılında özellikle bayi ağımızla birlikte ikinci el araç satış operasyonunun yapılandırılmasına önem verdik ve yeni araç satışlarındaki kayıplarımızı bu iş alanında gidermeye gayret ettik. Ayrıca Daimler’in kurumsal stratejisine paralel olarak müşteri odaklı dijitalleşme çabalarımızı yoğunlaştırdık. Bayilerimizin dijital alt yapısını zenginleştirdik; internet üzerinden servis ve internet üzerinden test sürüşü randevusu gibi uygulamaları hayata geçirdik. Mükemmel müşteri deneyimine yönelik bayi ağımızın satış ve satış sonrası alanlardaki yeni yatırımları da hız kesmeden devam etti. Son bir yılda Mercedes-Benz yetkili bayileri otomobil alanında 50 Milyon Avro tutarında yeni yatırım yaptılar. Tüm bunların sonucunda müşteri memnuniyeti araştırmalarında da (NCBS) Satış Sonrası Hizmetler alanının 1 numaralı premium markası olarak yerimizi koruduk. 2018 yılında ise satışlarımızın, geçtiğimiz yıla paralel bir seviyede gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Bir yandan ürün portföyümüzdeki modelleri yenilerken (CLS, A-Serisi, C-Serisi, G-Serisi) diğer yandan 2018 yılında elektrikli smart ile elektrikli araç segmentine, GLC F-Cell ile hibrit araç segmentine Türkiye pazarında da giriş yapacağız. Gerek dijitalleşme gerekse elektrikli araçlar alanındaki hazırlıklarımızı global stratejilerimiz “CASE”* doğrultusunda sürdüreceğiz.”

* Mercedes-Benz tarafından sistematik olarak geliştirilen ve akıllıca birleştirilen “CASE”, bağlanabilen (Connected), otonom sürüş imkânı sunan (Autonomous), paylaşımlı (Shared&Services) ve elektrikli sürüş sistemine sahip (Electric Drive) otomobiller, stratejik olarak gelecekteki alanları ifade ediyor.

Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz:

“Karşılaştırmalı hafif ticari araç pazarında yerimizi bir basamak daha yukarı çıkararak en yüksek satış adedine ulaşan ilk 2 marka arasında yerimizi aldık.”

Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz ise 2017 yılına dair yaptığı değerlendirmede, en yüksek satış adedine ulaşan ilk 2 marka arasında yer aldıklarını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye hafif ticari araç pazarı, 2016’ya kıyasla yüzde 2,9 oranında büyüme kaydederken, karşılaştırmalı hafif ticari araç pazarı yüzde 1,7 oranında genişleme yaşadı. Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar Grubumuz ise bu alanda toplam satışını yüzde 9 oranında artırmayı başardı. Mercedes-Benz Türk olarak 2017 yılında pazara yeni sunduğumuz X-Class dahil toplamda 9.041 adetlik hafif ticari araç satışı gerçekleştirdik. Karşılaştırmalı hafif ticari araç pazarında yerimizi bir basamak daha yukarı çıkararak en yüksek satış adedine ulaşan ilk 2 marka arasında yerimizi aldık. Düşük ilk satın alma maliyeti, yüksek kalite standartları, yakıt ekonomisi, artırılan güvenlik donanımları, farklı kullanım alanlarına uygun geniş ürün yelpazesi ile segmentinin en iddialı aracı Vito, 4.159 adetlik satış ile 2017 yılında tarihinin en yüksek satış adedine ulaştı. Öğrenci ve personel taşımacılığının yanı sıra turizm ve şehir içi yolcu taşımacılığında da önemli bir yere sahip olan Sprinter araçlarımızda ise 4.644adetlik satış gerçekleştirdik. 2007 yılından beri Mercedes-Benz Türk ve Arobus işbirliği ile Türk mühendisliği ve Türk işçilerin emeğiyle üretilen Sprinter minibüslerin 30.000’incisini 2017 yılında banttan indirdik. Sprinter minibüsler, bugün başta Doğu Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. 2017 yılında hafif ticari araçlar ürün grubunun bir diğer önemli gelişmesi olarak pick-up segmentine giriş yaptık ve merakla beklenen Mercedes-Benz X-Class aracımızı Aralık ayında Türkiye’de satışa sunduk. Bir ay içerisinde 238 adet X-Class satışı gerçekleştirerek Mercedes-Benz global satışları içinde en yüksek X-Class satış adedine ulaşan ülke olduk. Tüm bu başarılarımızı 2018 yılında artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz.”

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası üretimine kesintisiz devam etti

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası, sektörde yaşanan zor şartlara rağmen üretimine kesintisiz devam etti ve 3.795 adet otobüs üretti. Hoşdere Otobüs Fabrikasında üretilen Travego, Tourismo, Conecto, Intouro ve Setra marka araçlar, dünyanın dört bir yanında 70’den fazla ülkeye ihraç ediliyor. Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen Tourismo, 2018 yılında yenileniyor.

Mercedes-Benz Türk, zorlu rekabet ortamında otobüs ürün grubunda 2017 yılında toplam 423 adetlik satış rakamına ulaştı.

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası kapasitesini artırdı

Mercedes-Benz Türk, 2016 yılında duyurduğu Aksaray Kamyon Fabrikasına yapılan yeni yatırımın meyvelerini 2017 yılında almaya başladı. Yatırımlarına hız kesmeden devam eden şirket, 2017 yılında aynı zamanda yeni AR-GE Merkezi’nin de temelini attı ve böylelikle Türkiye’den tüm dünyaya AR-GE hizmeti vereceğini açıkladı.

Mercedes-Benz Türk, kamyon ürün grubunda 2017 yılında hedefini tutturdu ve 9.128 adetlik satış gerçekleştirdi.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler yine başarılara imza attı

2017 yılında Türkiye’de satılan Mercedes-Benz marka araçların yüzde 52’sini Mercedes-Benz Finansal Hizmetler tarafından kredilendirildi. Şirket, ihtiyaç kredisinin yanı sıra sigorta hizmetleri de sundu. Mercedes-Benz Türk tarafından 2017 yılında satılan otobüs, kamyon, hafif ticari araç ve otomobillerin yüzde 43’ü Mercedes-Benz Finansal Hizmetler tarafından sigortalandı.

Mercedes-Benz Türk, 2017 yılında da topluma katkısına devam etti

Şirket, 2017 yılında Türkiye ekonomisine verdiği katkının yanı sıra topluma değer katan kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına yenilerini ekleyerek devam etti. Meredes-Benz Türk Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği işbirliğiyle 13 yıldır “Her Kızımız Bir Yıldız” isimli sosyal sorumluluk projesini başarıyla yürütüyor. Proje çerçevesinde 200’ü üniversite olmak üzere toplam 1.200 öğrenci burs alıyor. Eğitimini tamamlayarak Mercedes-Benz Türk bünyesinde istihdam edilen Yıldız’lar, mavi yakalı kadın çalışanların yüzde 10’unu oluşturuyor.

2013 yılından beri Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile işbirliği içinde yürütülen MobileKids Trafik Eğitim Programı ile bugüne kadar 13 il ziyaret edildi, 37 okulda 17.500 çocuğa trafik eğitimi verildi.

2014 yılında başlayan EML’miz Geleceğin Yıldızı Projesi kapsamında bugüne kadar Türkiye’nin çeşitli illerinde 27 okulda laboratuvar yenilendi. Mercedes-Benz Laboratuvarlarında toplam 1.100 öğrenci eğitim aldı; 380 öğrenci Mercedes-Benz Türk yetkili bayilerinde staj yaptı, 503 öğrenci mezun oldu ve bunların arasından 37 öğrenci Mercedes-Benz Türk bayilerinde işbaşı yaptı. 2015 yılında Aksaray’da açılan Eğitim Evi’nde ilkokul çağındaki öğrencilerin çeşitli eğitimler alması sağlandı.

Mercedes-Benz Türk, 50. yılını kutladığı 2017 yılında yenilikçi, sürdürülebilir ve yaratıcı fikirleri destekleyerek topluma ve çevreye fayda sağlayan, pozitif sosyal etkisi olan ve hayatı kolaylaştıran çözümler üreten yaklaşımlara katkıda bulunmak amacıyla “50. Yılda 50 Startup” projesini başlatttı. Proje çerçevesinde düzenlenen yarışma sonucunda 50 startup’a tamamen karşılıksız 500.000 TL ödül verildi.

50. yılında otomotiv sektörünün en kapsamlı ve prestijli organizasyonu olan ‘ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2017 Gladyatörleri’ töreninde, “Yılın Basın Lansmanı” ve “Jüri Özel Ödülü” kategorilerinde ödüle layık görülen Mercedes-Benz Türk, yüksek motivasyonu, 2017 yılında gerçekleştirdiği AR-GE yatırımları ve ürün yenilikleriyle birlikte 2018 yılına yine sağlam ve hazır bir şekilde giriyor. Şirketin 2018 yılı hedefleri arasında üretimdeki mevcut varlığını aralıksız sürdürmek, müşteri talepleri ile pazarın gereklilikleri doğrultusunda uygun araçları geliştirmek ve satışa sunmak, sağladığı istihdam oranını artırmak, AR-GE ve bilişim teknolojileri alanlarındaki çalışmalarını ivmelendirmek ve kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle topluma yaptığı katkıyı devam ettirmek bulunuyor.