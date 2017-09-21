Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un onuncu sezonu geride kaldı

Her sezon seçtiği tasarımcının defilesini sunan etkinlik isim sponsoru Mercedes-Benz Türk, bu sezon genç ve başarılı tasarımcı Başak Cankeş'in İlkbahar/Yaz 2018 "Aşk Cenazesi" koleksiyonunu "Mercedes-Benz presents Bashaques'" ismiyle sundu. Tasarımcının "teatral moda performansı" adını verdiği, sanat ve modayı buluşturan sunum haftaya damgasını vurdu.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'un 10. sezonu, çok özel bir sergi ile kutlandı. Bugüne kadar Mercedes-Benz'in destekleyerek sırasıyla defile ve enstalasyonlarını sunduğu tasarımcılar Özlem Kaya, Zeynep Tosun, Gül Ağış (Lug Von Siga), Hande Çokrak (Maid in Love), Gülçin Çengel, Mehtap Elaidi, Bahar Korçan, DB Berdan ve Başak Cankeş (Bashaques'), Mercedes-Benz'in ikonik yıldızını kendi tasarım anlayışları doğrultusunda yorumladılar ve ortaya moda ile otomobilin tasarım ortak paydasında buluştuğu, yaratıcı eserler çıktı. Ceyda Balaban'ın küratörlüğünü üstlendiği ve kendisinin de bir yıldız tasarlayarak dahil olduğu serginin açılışı 11 Eylül Pazartesi akşamı bir davet ile gerçekleşti. Tasarlanan yıldızlar MBFWI boyunca Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin farklı noktalarında davetliler ile buluştular.

20 adet Mercedes-Benz C-Serisi'nden oluşan Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul transfer araçları, tüm hafta etkinlik misafirlerinin ulaşımını kolaylaştırmak için İstanbul sokaklarındaydı. Araçlar hafta boyunca İstanbul caddelerinde 12.000 km'nin üzerinde yol kat ederek MBFWI'nin özel davetlilerini defile ve sunumlara konforlu bir şekilde yetiştirdiler.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un vazgeçilmez buluşma noktası Mercedes-Benz Lounge ise hafta boyunca 6.000’den fazla davetliyi ağırladı. Defile ve sunum aralarında davetlilerin dinlenme ve Mercedes-Benz’in ikramlarının tadını çıkarma fırsatı bulduğu Mercedes-Benz Lounge, ayrıca hafta boyunca dev bir ekranda Türk moda dünyasından farklı görüntüleri bir araya getirerek davetlilere sundu.

Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu Direktörü Şükrü Bekdikhan, 10. sezon için görüşlerini şu sözlerle dile getirdi; “Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, onuncu sezonunu zengin bir programla geride bıraktı. Türkiye'nin devlet düzeyinde desteklenen tek moda etkinliği Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, Türk tasarımcıları ve moda sektörünün yetenekli isimlerini hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada desteklemeyi sürdürüyor. MBFWI kapsamında bu sezon defile ve sunumlar dışında modaya dair farklı etkinlikler de davetlilere çok boyutlu bir moda deneyimi yaşattı. Dünyanın en prestijli trend tahmin ajanslarından WGSN'in vizyon ve trend seminerleri, İstanbul Moda Akademisi'nin modanın farklı alanlarına dair atölye çalışmaları ve moda söyleşileri, Türkiye'nin uluslararası moda elçilerinden Ece Sükan moderatörlüğünde moda paneli gibi farklı etkinlikler MBFWI takviminde yer aldı. Mercedes-Benz Türk olarak 50. yılımızı kutladığımız bu senede, marka ve tasarımcılara gerek tanıtım ve iletişim, gerekse satış anlamında bütünleşik bir platform sağlayan Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'un global moda takviminde sürekliliğini onuncu sezonda da devam ettirmekten ve bu sezonu bizim için çok değerli olan bir sergi ile taçlandırmaktan ötürü gururluyuz.”

Basın Bülteni