Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un 10. Sezonu 12 Eylül'de başlıyor

Dünya çapında sponsorluğunu üstlendiği moda haftalarının her sezonunda, Karlie Kloss, Georgia May Jagger, Tilda Swinton, Dree Hemingway, Doutzen Kroes, Natasha Poly gibi isimlerin başrolde olduğu moda kampanyaları sunan Mercedes-Benz, geçtiğimiz sezon ise toplamda üç bölüm sürecek olan #mbcollective projesinin ilk bölümünü sundu. Kanaat önderi kişilerin, trend belirleyicilerin ve tasarımcıların bir araya gelmesinden oluşan #mbcollective bu konsept doğrultusunda Mercedes-Benz'in global ölçekte moda ile birlikteliğini vurguluyor. Mercedes-Benz'in moda ile ayrılmaz birlikteliğinin bir parçası olarak kampanya, üç bölümlük #mbcollective ile Mercedes-Benz'in bugüne kadar globalde desteklediği Anna October, Xiao Li, William Fan, Ran Fan ve Steven Tai gibi tasarımcıları da bir araya getiriyor. Hikayenin kahramanları bu tasarımcılardan parçalar ile stillerini yansıtıyorlar.



Generation Now, Generation Next (Şimdiki Nesil, Gelecek Nesil) isimli yeni #mbcollective moda hikayesinin ikinci başlığı fotoğrafçı, yazar ve yönetmen Luke Gilford imzasını taşıyor ve dünyaca ünlü oyuncu Susan Sarandon ile onun himayesinde tasvir edilen, yeni neslin yetenekli yönetmenlerinden Bryn Mooser'ı bir araya getiriyor. Görsel kampanyada ünlü sanatçılara yeni jenerasyon elektrikli otomobil Concept EQ eşlik ediyor. Şahsına münhasır "elektro-estetik" stiliyle farklılaşan Concept EQ, elektrikli otomobillerin geleceğine bakış açısını da bu stil aracılığıyla yansıtıyor. "Generation Now, Generation Next" görsel kampanyası kapsamında geçmiş ve gelecek arasında kurulan duygusal köprüyü simgeleyen Concept EQ, ‘Electric Intelligence’ bünyesinde ürün, hizmet, teknoloji ve yenilikçi çözümleri barındıran eksiksiz bir ekosistem sunuyor.



Mercedes-Benz bu sezon Zorlu PSM'de yer alan MBFWI alanında C-Serisi platformu üzerine geliştirdiği ilk cabriolet modeli yeni C-Serisi Cabriolet'yi sergileyecek. Mercedes-Benz tasarım felsefesine uygun olarak modern lüks kavramının duyguları harekete geçiren sade çizgilerle yorumlandığı C-Serisi Cabriolet, kendine özgü karakterini sportifliği ön plana çıkartan genç ve dinamik tasarımıyla vurguluyor. Her sezon lounge alanında seçkin davetlilerini ağırlayan Mercedes-Benz, bu sezon da Mercedes-Benz Lounge’u Zorlu Center PSM içerisinde konumlandıracak. Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un simgelerinden biri haline gelen Mercedes-Benz Moda Haftası Araçları da her sezon olduğu gibi yine yollarda olacak. Zarafet, stil, yenilik ve mükemmelliğin sembolü Mercedes-Benz, moda dünyası ile ortak değerlerini Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul aracılığıyla tüm moda camiasıyla paylaşmayı sürdürüyor.



Mercedes-Benz Otomobil Grubu Direktörü Şükrü Bekdikhan, yeni sezon için görüşlerini şu sözlerle dile getirdi: “Bu sezon bizim için özel bir anlama sahip, zira Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'un onuncu sezonunu karşılamanın heyecanı içindeyiz. Türkiye’nin uluslararası moda takviminde yer alan en prestijli moda etkinliği olan MBFWI, Türk tasarımcıları ve moda sektörünün yetenekli isimlerini hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada destekliyor. Bu sezon, bugüne kadar desteklediğimiz tasarımcıların katılımıyla 10. sezonu çok özel bir proje ile kutlamaya hazırlanıyoruz. Her sezon olduğu gibi bu sezon da etkinlik kapsamında defile ve sunumlar dışında modaya dair farklı etkinlikler de takvimde yer alacak. Dünyanın en prestijli trend tahmin ajanslarından WGSN, geleceğin trendlerini bugüne taşıyan trend ve vizyon seminerleriyle sektör profesyonellerini buluşturacak. Etkinliğin ticari boyutunu oluşturan The Core Showroom ise 50'den fazla marka ve tasarımcının İlkbahar/Yaz 2018 koleksiyonlarını Türkiye'den ve dünyadan MBFWI'ye katılan satın alma sorumlularıyla buluşturacak. Marka ve tasarımcılara gerek tanıtım ve iletişim, gerekse satış anlamında bütünleşik bir platform sağlayan Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, İstanbul’u bölgesel bir moda ve tasarım merkezi haline getirme konusunda iddiasını sürdürüyor. Mercedes-Benz Türk olarak 50. yılımızı kutladığımız bu çok özel yılda, MBFWI'nin 10. sezonunda Türk moda sektörüne kesintisiz desteğimizi sürdürmekten gurur duyuyoruz.”