banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK EKOVİTRİN 2018
BİST
91861
ALTIN
214.757
DOLAR
5.2925
STERLİN
6.7023
EURO
6.0370

Mercedes-Benz En İyiler Arasında

Mercedes-Benz Türk’ün Hukuk Ekibi, The Legal 500 kapsamında GC Powerlist Turkey Teams’e seçildi. 30 yılı aşkın süredir yapılan değerlendirmeler ile dünyanın en büyük şirketlerindeki Hukuk Müşavirlikleri analiz edilerek en iyiler belirleniyor.

Mercedes-Benz En İyiler Arasında

Mercedes-Benz Türk’ün Hukuk Ekibi, The Legal 500 kapsamında GC Powerlist Turkey Teams’e seçildi. 30 yılı aşkın süredir yapılan değerlendirmeler ile dünyanın en büyük şirketlerindeki Hukuk Müşavirlikleri analiz edilerek en iyiler belirleniyor.

17 Aralık 2018 Pazartesi 11:05
174 Okunma
Mercedes-Benz En İyiler Arasında

Mercedes-Benz Türk, kazandığı başarılara bir yenisini daha ekledi. 30 yılı aşkın süredir dünyanın dört bir yanındaki hukuk şirketlerini ve şirket içi hukuk departmanlarının çalışmalarını analiz eden The Legal 500, 2018 yılında Mercedes-Benz Türk’ün Hukuk Ekibi’ni GC Powerlist’e dâhil etti. Uluslararası hukuk camiasındaki en etkin profesyonel hukuk insanları ile temas edilen The Legal 500’de yer almaya hak kazananlar GC Powerlist’e ekleniyor.

Mercedes-Benz Türk bünyesindeki Hukuk ve Uyum Ekibi, şirket içerisinde destek departmanı fonksiyonunun ötesinde güvenilir iş ortağı olarak faaliyet gösteriyor; aynı zamanda şirketin menfaatlerinin korunmasında ve hızlı bir değişim içerisinde olan otomotiv sektöründe şirketin öncü rolünün devamlılığına katkı sağlıyor.

51 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren Mercedes-Benz Türk, elde ettiği başarılara Hukuk Ekibi ile bir yenisini daha ekleyerek Türkiye’nin en iyi şirketlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Son Güncelleme: 17.12.2018 11:09
Anahtar Kelimeler:
Hukuk EkibiMercedes Benz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lojistik devi konkordato'ya gitti
Lojistik devi konkordato'ya gitti
''Benden duymadığımız hiçbir şeye inanmayın''
''Benden duymadığımız hiçbir şeye inanmayın''
2019'da zam yapılmayacak
2019'da zam yapılmayacak
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim