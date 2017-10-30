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Mercedes AMG Petronas'tan sonra Hamilton da Dünya Şampiyonu oldu

30 Ekim 2017 Pazartesi 17:29
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2017 Formula 1 sezonunun 18. yarışı olan Meksika Grand Prix’i sonrasında Lewis Hamilton şampiyonluğunu ilan etti. Geçen hafta markalarda şampiyon olan Mercedes AMG Petronas böylece regülasyon değişikliklerinin yaşandığı ilk seneyi, bitime iki yarış kala çifte sevinçle noktalamış oldu.

Mercedes AMG Petronas'tan sonra Hamilton da Dünya Şampiyonu oldu
Formula 1’de 20 yarışlık 2017 sezonunun 18. yarışı olan Meksika Grand Prix’inde Mercedes AMG Petronas’ın yıldız pilotu Lewis Hamilton, Dünya Şampiyonluğu’nu ilan etti. Bir önceki yarış olan ABD Grand Prix’inde markalar şampiyonluğunu ilan ede Mercedes AMG Petronas, Meksika’da talihsiz bir yarış geçirse de Britanyalı pilotunu mutlu sona taşıdı. Yarışa 3. cepten başlayan Hamilton, ilk virajda yaşadığı temas sonrasında lastiğini patlattı. Pite erken girmek zorunda kalan başarılı pilot, bir ara 17. sıraya kadar gerilediği mücadeleyi 9. basamakta tamamladı ve kariyerinin 4. Formula 1 Dünya Şampiyonluğu’na erişti. Yarışa 4. sıradan başlayan Valtteri Bottas ise Meksika’da yarışı podyumun ikinci basamağında bitirdi.

Hermanos Rodriguez Pisti’ndeki yarış sonrasında şampiyonluğa erişen Hamilton “Aslında ben şampiyonluğu bundan çok önce ulaştım. Çevremdeki insanların enerjisi, zaten beni şampiyon yapmıştı. Sadece şimdi garantiledim. Bütün yıl bu zafer için çalışan takımıma ve çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bunu tek başıma yapmadım. Brackley ve Brixworth’daki binlerce kişiyle birlikte başardık. Dünyanın her tarafından bana inanıp bana destek olan herkese de minnettarım. Kaskımda ‘Yine de yükseliyorum’ yazısını taşıyorum. Evet düşebilirim ama tekrar ayağa kalkıp elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım” ifadelerini kullandı.

Meksika Grand Prix’i sonrasında Hamilton puanını 333’e yükseltti ve pilotlar şampiyonluğunu garantiledi. Bottas ise kariyerinin 20. podyumu sonrasında 262 puanla üçüncü sıradaki yerini korudu. Mercedes AMG Petronas ise puanını 595’e yükseltti.

Formula 1’de 2017 sezonunun 19. yarışı 12 Kasım 2017 tarihinde Brezilya’da gerçekleştirilecek. Jose Carlos Pace Autodromu’nda son 3 senede de Mercedes AMG Petronas pilotları duble yapmayı başarmıştı. 
Basın Bülteni
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