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Mercedes AMG Petronas duble yaptı şampiyonluk son yarışa taşındı

14 Kasım 2016 Pazartesi 13:15
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Formula 1’de sezonun sondan bir önceki yarışı olan Brezilya Grand Prix’ini Lewis Hamilton kazanırken, takım arkadaşı Nico Rosberg ise ikinci oldu. Rosberg şampiyona liderliğini sürdürse de, pilotlar sıralaması şampiyonunu 27 Kasım’da Abu Dabi’de koşulacak yarış belirleyecek.

Mercedes AMG Petronas duble yaptı şampiyonluk son yarışa taşındı
Formula 1’de 2016 sezonunun 19. ve sondan bir önceki yarışı Brezilya Grand Prix’ini Mercedes AMG Petronas pilotu Lewis Hamilton kazandı. Yoğun yağış nedeniyle birçok kez duraklayan, iki kez de kırmızı bayrakla durdurulan yarışa ilk cepten başlayan Britanyalı pilot, baştan sonra üstün olduğu yarışta damalı bayrağında altından geçen ilk isim oldu. Hamilton böylece takım arkadaşı Nico Rosberg’le giriştiği şampiyonluk mücadelesini de son yarışa taşımış oldu. Rosberg ise bir ara sırasını kaybetse de Brezilya’da ikinciliği elde edip Mercedes AMG Petronas’ın bu sezon 6. kez duble yapmasını sağladı.

Jose Carlos Pace Pisti’ndeki yarışı tamamen kontrol eden Lewis Hamilton, puanını 355’e yükselterek son yarış öncesinde pilotlar sıralamasındaki mücadelesini sürdürdü. Lider Rosberg ise ikinci olarak 367 puana erişti. Markalar şampiyonu Mercedes AMG Petronas ise puanını 722’ye yükseltti.

Formula 1’de sezonun 21. ve son yarışı Abu Dabi Grand Prix’i 27 Kasım 2016 tarihinde gerçekleşecek. Nico Rosberg ve Lewsi Hamilton arasındaki şampiyonluk mücadelesine sahne olacak yarışta Mercedes AMG Petronas geçen sene Rosberg-Hamilton dublesi yaşamıştı.

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