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Mentos Say Hello, ‘Merhaba' demenin en iyi ve eğlenceli yollarını sunar

Mentos Say Hello, ‘Merhaba' demenin en iyi ve eğlenceli yollarını sunar

06 Temmuz 2018 Cuma 14:24
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Mentos Say Hello, ‘Merhaba' demenin en iyi ve eğlenceli yollarını sunar

‘MENTOS SAY HELLO’

“MERHABA DEMENİN EN İYİ YOLU’’

İnsanlara “merhaba demenin en iyi yolu”nu sunan Mentos, sıradışı yeni ürünü ‘Mentos Say Hello’nun reklam kampanyasına Temmuz’un ikinci haftası itibariyle başlıyor.

Perfetti Van Melle Türkiye, Şeker Kategorisi Grup Ürün Müdürü Melike Yıldırım;

‘Mentos Say Hello, Mentos’un “İnsanların birbiriyle iletişime geçmesi için ufak bi’ yardımcı” konumlandırmasını ürüne taşıdığımız sıradışı bir şeker. Drajelerin üzerindeki baskılarda ‘Merhaba’ demenin birbirinden eğlenceli yollarını sunan yılın ürünü ‘Mentos Say Hello’, Nisan ayında raflarda yerini aldığından bu yana tüketicilerimizin büyük beğenisini kazandı.


Gün içinde “merhaba” dediğimiz insanlarla nasıl daha iyi iletişim kurulabileğinin eğlenceli bir dille anlatıldığı yeni kampanyamızın da tüketicilerimizin ilgisini çekeceğine inancımız tam’ dedi.

‘Mentos Say Hello: Merhaba Demenin En İyi Yolu’ kampanyası TV, Dijital ve Açıkhava mecralarında, farklı versiyonlarıyla üç ay boyunca yayında olacak.


Ayrıca, ‘Mentos Say Hello’, çeşitli festival ve etkinlik sponsorlukları ile yaz boyunca tüketicilerle buluşmaya devam edecek.

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