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Mektebim, YGA zirvesinde…

05 Aralık 2017 Salı 13:25
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Her yıl 200 üniversiteden 50 bin öğrencinin başvurduğu, 5 aşamalı gerçekleştirilen mülakatlar sonucu 50 öğrencinin projeleriyle yer aldığı, YGA Zirvesi Zorlu PSM’de tamamlandı. Uluslararası sivil toplum örgütü olan Young Guru Academy tarafından düzenlenen zirveye bu yıl lise öğrencileri de katılım gösterdi.

Mektebim, YGA zirvesinde…
 Mektebim M-Lead öğrenci konseylerinden oluşan 6 kişilik öğrenci grubunun da yer aldığı zirvede eğitimi üstün başarıyla tamamlayan öğrenciler, Londra, New York, Boston ve Silikon Vadisi’nde gerçekleştirilen YGA Liderlik Kampı’na katılmaya hak kazandı. Ulusal ve uluslararası toplumsal duyarlılık projeleri ile insani meselelerde farkındalık yaratmak amacıyla kurulan Mektebim Öğrenci Konseyleri, M-Lead programı kapsamında etkinlikte yer aldı.
Zirve’ye Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Coca Cola Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Bozer, NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, Harvard-MIT ‘den Prof. Dr. Mehmet Toner, Turkcell CIO’su Kaan Terzioğlu, TAV CIO’su Sani Şener, YGA Kurucusu Sinan Yaman konuşmacı olarak katıldı. Mektebim’in liderlik ve girişimcilik programı olan M-Lead ile toplumsal olaylara duyarlı, proje üreten ve farkındalık yaratan öğrenciler, zirveye katılarak çalışmalarıyla yer aldılar.

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