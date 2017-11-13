banner181
Ana SayfaGÜNCEL

Mektebim, 50’ye Yakın Tasarımı İle Design Week Turkey’deydi…

13 Kasım 2017 Pazartesi 13:51
Bu haber 1581 kez okundu

Tüm endüstrileri tasarımla buluşturmak amacıyla yola çıkarak bu yıl ikincisi gerçekleştirilen “Design Week Turkey” sona erdi. "Tasarımın Potansiyeli" temasıyla tasarımın gücü konusunda farkındalık sağlamak, tasarım kültürü oluşturmak, Türk tasarımcıları dünyaya tanıtmak ve rekabetçi üstünlük sağlayarak gerek ekonomiye gerekse medeniyete sağlanabilecek katkının potansiyelini vurgulamak amacıyla düzenlenen Türkiye Tasarım Haftası’na T.C. Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi ev sahipliği yaptı.

Mektebim, 50'ye Yakın Tasarımı İle Design Week Turkey'deydi…
 8-12 Kasım 2017 tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen Tasarım Haftası’nda Mektebim öğrencileri de yer aldı. Üniversitelerin yer aldığı fuara k12 düzeyindeki tek okul olarak katılan Mektebim’in öğrencileri hazırladıkları tasarımları “Design Week Turkey” teki stantlarında sergilediler. “Sanattan Dijitale Tasarımlar” temasıyla kilden tabletleri ve 3D yazıcıda üretilen 50’ye yakın öğrenci projesini fuar ziyaretçilerinin beğenisine sunan Mektebim öğrencileri atölye çalışmaları da gerçekleştirdiler.

M-LEAD programı kapsamında katılım gösterilen fuar sayesinde iş dünyasını yakından takip ederek, üretim odaklı eğitimler ile Türkiye ve dünyanın başta gelen şirketleri ile bir araya gelen öğrenciler farklı deneyimler yaşama imkânı buldu. Geçtiğimiz hafta sonu da devam eden fuar, birçok etkinliğe ev sahipliği yatı.
Basın Bülteni
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AYLA - FragmanıAYLA - FragmanıAYLA - Fragmanı
  • DİRİLİŞ ERTUĞRUL 94. BÖLÜM FRAGMANIDİRİLİŞ ERTUĞRUL 94. BÖLÜM FRAGMANIDİRİLİŞ ERTUĞRUL 94. BÖLÜM FRAGMANI
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.