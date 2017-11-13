Mektebim, 50’ye Yakın Tasarımı İle Design Week Turkey’deydi…

8-12 Kasım 2017 tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen Tasarım Haftası’nda Mektebim öğrencileri de yer aldı. Üniversitelerin yer aldığı fuara k12 düzeyindeki tek okul olarak katılan Mektebim’in öğrencileri hazırladıkları tasarımları “Design Week Turkey” teki stantlarında sergilediler. “Sanattan Dijitale Tasarımlar” temasıyla kilden tabletleri ve 3D yazıcıda üretilen 50’ye yakın öğrenci projesini fuar ziyaretçilerinin beğenisine sunan Mektebim öğrencileri atölye çalışmaları da gerçekleştirdiler.



M-LEAD programı kapsamında katılım gösterilen fuar sayesinde iş dünyasını yakından takip ederek, üretim odaklı eğitimler ile Türkiye ve dünyanın başta gelen şirketleri ile bir araya gelen öğrenciler farklı deneyimler yaşama imkânı buldu. Geçtiğimiz hafta sonu da devam eden fuar, birçok etkinliğe ev sahipliği yatı.

Basın Bülteni