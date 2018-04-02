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Mehmet Mert yeniden IGD başkanı

Mehmet Mert yeniden IGD başkanı

02 Nisan 2018 Pazartesi 15:24
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Mehmet Mert yeniden IGD başkanı

İstanbul Gazeteciler Derneği (İGD) 12. Olağan Genel Kurulu 31 Mart 2018 Cumartesi günü Kaya Milenyum AVM’deki dernek merkezinde gerçekleştirildi. Yönetim ve denetim kurullarının ibrasının ardından yapılan ve “tek liste” ile girilen seçimlerde mevcut Başkan Mehmet Mert’in listesi oy birliğiyle yeniden göreve getirildi. 

2015 yılından bu güne görevde bulunan Mehmet Mert başkanlığındaki İGD Yönetim Kurulu, yeni isimlerinde katılımı ile  yeni dönemde çok daha başarılı hizmetleri yerine getirme sözü verdi. Yeni yönetim, 4 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek toplantının ardından görev dağılımını yaparak 2 yıl süreyle iş başında kalacak. 

İŞTE İGD’NİN YÖNETİM KURULU

Mehmet Mert
Mustafa Dolu
Hüseyin Çetiner
Celal Karaali
M. Remzi Tanış
Selçuk Onur
Leyla Peker
Müge Cesur Özmen
Kadir Çetin
Eren Ermiş
Osman İslam
Durbey Duran
Neslihan Soyhan
İlke Duyan

Son Güncelleme: 02.04.2018 15:54
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