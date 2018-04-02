Mehmet Mert yeniden IGD başkanı

İstanbul Gazeteciler Derneği (İGD) 12. Olağan Genel Kurulu 31 Mart 2018 Cumartesi günü Kaya Milenyum AVM’deki dernek merkezinde gerçekleştirildi. Yönetim ve denetim kurullarının ibrasının ardından yapılan ve “tek liste” ile girilen seçimlerde mevcut Başkan Mehmet Mert’in listesi oy birliğiyle yeniden göreve getirildi.

2015 yılından bu güne görevde bulunan Mehmet Mert başkanlığındaki İGD Yönetim Kurulu, yeni isimlerinde katılımı ile yeni dönemde çok daha başarılı hizmetleri yerine getirme sözü verdi. Yeni yönetim, 4 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek toplantının ardından görev dağılımını yaparak 2 yıl süreyle iş başında kalacak.

İŞTE İGD’NİN YÖNETİM KURULU

Mehmet Mert

Mustafa Dolu

Hüseyin Çetiner

Celal Karaali

M. Remzi Tanış

Selçuk Onur

Leyla Peker

Müge Cesur Özmen

Kadir Çetin

Eren Ermiş

Osman İslam

Durbey Duran

Neslihan Soyhan

İlke Duyan