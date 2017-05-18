Mega projelere Berdan Cıvata imzası







60 ülkeye ihracat yaptıklarını ifade eden Berdan Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Şemsi, “Osman Gazi Köprüsü’nde 10 metre boyunda, 780 kg ağırlıkta cıvatalarımız kullanıldı. Köprünün iki yakasındaki toplam dört ayağı taşıyan cıvatalar Berdan imzasını taşıyor. Öte yandan Kıbrıs’a su taşıyacak hat projesinde denizin altında 200 yıl paslanmadan dayanacak cıvataları ve kaplamasını biz gerçekleştirdik. Cıvatalarımız denizin 250 metre altında 200 yıl Paslanmadan dayanacak güce sahip. İnşallah Çanakkale Köprüsü’nde de Berdan Cıvataları kullanılacak. Türkiye'nin mega projelerinde hizmet vererek büyümeye devam ediyoruz” dedi. 60 ülkeye ihracat yaptıklarını ifade eden Berdan Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Şemsi, “Osman Gazi Köprüsü’nde 10 metre boyunda, 780 kg ağırlıkta cıvatalarımız kullanıldı. Köprünün iki yakasındaki toplam dört ayağı taşıyan cıvatalar Berdan imzasını taşıyor. Öte yandan Kıbrıs’a su taşıyacak hat projesinde denizin altında 200 yıl paslanmadan dayanacak cıvataları ve kaplamasını biz gerçekleştirdik. Cıvatalarımız denizin 250 metre altında 200 yıl Paslanmadan dayanacak güce sahip. İnşallah Çanakkale Köprüsü’nde de Berdan Cıvataları kullanılacak. Türkiye'nin mega projelerinde hizmet vererek büyümeye devam ediyoruz” dedi.



Türkiye’de somun ve cıvata alanında faaliyet gösteren ilk ve tek akreditasyonlu laboratuvarına sahip olduklarını ifade eden Berdan Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi, AR-GE’ye büyük önem verdiklerini ifa ederek şunları söyledi: “50’yi aşkın ülkeye ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Enerji nakil hatları, makine, inşaat, çelik yapılar, gemi inşa sektörleri, rafineri ve petrokimya tesisleri, demiryolları, yol, tünel, baraj inşaatları ve rüzgar enerji sektörü için yüksek dayanımlı cıvata, ankraj, saplama, dişli çubuk ve somun üretimini uluslararası kalite standartlarında ve müşteri taleplerini dikkate alarak yapıyoruz.”



Şemdi sözlerini şöyle tamamladı: “Türkiye’de CE Belgesi ve TUCSA MARK AD 2000 W , ISO EN 14399 , ISO EN 17025, ISO EN 14399 - 10 HRC belgelerini sektörde ilk alan cıvata fabrikası olan Berdan Cıvata, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde toplam 33.000 m² alan üzerinde kurulu olup, yüksek mukavemetli ve büyük çaplardaki bağlantı elemanları üretiminde çözümcü yaklaşımıyla, 36’dan fazlası mühendis olmak üzere 260’ı aşkın personel kadrosuyla üstün hizmet veriyor. Türkiye’de Turquality kapsamına alınan sektörünün ilk, Türkiye genelinde ise 161. firma olan Berdan Cıvata, Almanya’da kurmuş olduğu Berdan Befestigungs GmbH şirketi ile yurtdışında özellikle de Avrupa’da daha etkin hale geldi.

Türkiye’nin önemli projelerinde imzası olan Berdan Cıvata & Somun, 1970 yılından beri sektörde hizmet sunmaya devam ediyor. İstanbul’u birbirine üçüncü kez bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü başta olmak üzere, KKTC Su Temin Projesi gibi pek çok mega projede yer alan Berdan Cıvata, yurt içi ve yurtdışında firmaların standart ve özel cıvata, somun, saplama ve ankraj gibi her çeşit ve kalitedeki bağlantı elemanları ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Tarsus’ta Yunus ve Hasan Şemsi kardeşler tarafından kuruldu. Kuruculardan Makine Y. Mühendisi Hasan Şemsi 6 yılı İstanbul Denet Cıvata’da, 6 yılı Adana’da STFA Cıvata’da olmak üzere yarım asra yakın bir süredir yurtiçi ve yurtdışı deneyimi ile Türkiye’de en eski cıvata üreticilerinden biri.