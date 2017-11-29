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Mega Metal, gözünü dünyanın zirvesine dikti

29 Kasım 2017 Çarşamba 15:27
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Bakır tel sektöründe gerçekleştirdiği yüksek teknolojili üretimle, Türkiye’nin ve Avrupa’nın lider şirketleri arasında yer alan Mega Metal, TÜRKONFED ve Londra Borsası iş birliğiyle gerçekleştirilen “Türkiye’nin Yükselen Liderleri” araştırmasında yıllık bileşik %26,09’luk büyüme oranıyla listenin 32’inci sırasında yer aldı. Yıl sonu ciro beklentilerinin 220 milyon dolar seviyesinde olduğunu belirten Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ali Turgut, “Dünyada, bakır tel sektöründe faaliyet gösteren en büyük 3 firmadan biri olmak için bir yandan yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederken bir yandan da yurt dışında yeni satın almalar için de fırsat kolluyoruz.

Mega Metal, gözünü dünyanın zirvesine dikti
 Bu kapsamda hedefimiz, 2018 yılında devreye almayı planladığımız yeni yatırımımızla ciromuzu 300 milyon dolar seviyesine çıkarmak” ifadelerini kullandı.Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Londra Borsası iş birliğiyle “Türkiye’nin Yükselen Liderleri” araştırmasını gerçekleştirdi. Londra Borsası’nın yenilikçi küçük ve orta ölçekli firmalara destek vermek amacıyla yürüttüğü ELITE programı kapsamında yapılan araştırma; İngiltere, AB Ülkeleri ve Afrika’nın ardından Türkiye’de de yapıldı.

2013-2016 yılları arasında, Türkiye’nin aynı dönemdeki GSYH artış hızının iki katı üzerinde büyüme gösteren ve cirosu 1 milyar TL’nin altında bulunan 100 firmanın yer aldığı listeye göre, “Türkiye’nin Yükselen Liderleri”, büyümeden istihdama sektör ve ülke ortalamalarının üstünde artış kaydetmeleriyle öne çıktı.Kayseri’de kurulu fabrikasında gerçekleştirdiği yüksek teknolojili üretimle, bakır sektöründe Türkiye ve Avrupa’nın lider şirketleri arasında yer alan Mega Metal de söz konusu dönemde yakaladığı yıllık bileşik yüzde 26,09’luk büyüme performansıyla listede 32’nci sırada yer aldı.

SON 5 YILDA YÜZDE 300 BÜYÜDÜ
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ali Turgut, 2008 yılında Kayseri’de satın aldıkları tesiste ürettikleri yüksek teknolojili ürünleri Avrupa başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarına ihraç ettiklerinin altını çizerken, “Kurulduğumuz günden bu yana dünyanın gittiği noktayı, yeni trendleri en iyi şekilde analiz ederek yatırımlarımızı da buna göre planladık. Küresel büyüme vizyonumuz kapsamında hayata geçirdiğimiz projelerle, bakır tel sektöründe bugün sadece Türkiye’nin değil aynı zamanda Avrupa’nın ve dünyanın en önemli üreticileri arasında yer aldığımızı belirtmekten gurur duyuyoruz.

Yüksek teknolojili üretimimiz ve ihracat odaklı büyüme anlayışımızla 2012 yılında yaklaşık 200 milyon TL seviyesinde yer alan ciromuzun 2017 sonunda 220 milyon dolar (yaklaşık 860 milyon TL) seviyesine ulaşacağını öngörüyoruz. Dünyada, bakır tel sektöründe faaliyet gösteren en büyük 3 firmadan biri olmak için bir yandan yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederken bir yandan da yurt dışında yeni satın almalar için de fırsat kolluyoruz. Bu kapsamda hedefimiz, 2018 yılında devreye almayı planladığımız yeni yatırımımızla ciromuzu 300 milyon dolar seviyesine çıkarmak” ifadelerini kullandı.

Basın Bülteni
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