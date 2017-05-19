MEGA BANK PROJESİ

CİDDE (AA) - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Endonezya Maliye Bakanı ile bir araya gelerek Mega Bank projesini görüştüklerini ve sürecin hızlandırılması konusunu vurguladıklarını belirtti.

Suudi Arabistan'da düzenlenen İslam Kalkınma Bankası (İKB) İcra Kurulu 42'nci Yıllık Toplantısı temasları sırasında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Şimşek, yıllık toplantılarda, bankanın üye ülkelere daha güçlü bir şekilde destek vermesi için ortaya konulan vizyon ve stratejilerin tartışıldığını ve oldukça verimli geçtiğini belirtti.

Toplantılarının yanı sıra birçok ikili görüşmenin yapıldığına dikkatine çeken Şimşek, "Kuveyt Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı ve Suudi Arabistan Maliye Bakanı ile bir araya geldik. Ayrıca bizden randevu talep eden birçok Afrika ve diğer İslam ülkelerinden maliye bakanlarıyla da görüştük. Birçok ülke ile ikili temaslarda bulunma fırsatımız oldu. O açıdan da çok verimli oldu. Bu toplantıların avantajı küçük dar bir mekanda aynı anda birçok ülke ile birçok konu konuşulabiliyor." dedi.

Cidde Ticaret Odası Başkanı'nın yanı sıra İslam Ülkeleri Ticaret Odaları Başkanı Şeyh Salih ile de görüştüklerini vurgulayan Şimşek, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında karşılıklı yatırımların artırılması konusunda fikir alışverişinde bulunduklarına işaret etti.

- Mega Bank projesi

Endonezya Maliye Bakanı ve İKB Başkanı ile de ikili görüşmelerde bulunduklarını aktaran Şimşek, Mega Bank ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini dile getirdi.

Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her iki görüşmede de Mega Bank konusunu ele aldık ve bir şekilde süreci hızlandırmak istediğimizi ifade ettik. Biliyorsunuz hem Endonezya hem Türkiye bu Mega Bank'a ev sahipliği yapmak istiyor. İKB ise bu konuda 'siz kendi aranızda karar verin' yaklaşımında. Biz daha önce farklı coğrafyalara hitap edeceğimizden dolayı yani Asya'ya Uzakdoğu'ya Cakarta'da kurulacak bir Mega Bank'ın hizmet vermesini, Ortadoğu, Afrika, Balkanlar ve Orta Asya'da Türkiye'de İstanbul'da kurulacak bir Mega Bank'ın hizmet vermesini öngörecek bir çerçeve önermiştik. Endonezya Maliye Bakanı yakın dönemde değişti. Kendisi biraz bu konuları çalışmak için zaman istedi. Dolayısıyla inşallah bir daha ki sefere bu konuyu da bir karara bağlamayı ümit ediyoruz."

İKB Başkanı'nın da sürecin hızlandırılmasından yana olduğuna dikkati çeken Şimşek, bankanın önemine dair, "Mega Bank konusunda biraz daha zamana ihtiyacımız var. Mega Bank projesi önemli. İslami finans, faizsiz finans, faizsiz bankacılık ve faizsiz sermaye piyasalarının gelişmesinde likidite ve kaynak anlamında önemli bir katkı sağlayacak bir platform. Dolayısıyla biz bu 'Mega Bank' projesine başından beri talip olduk. " ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Mega Bank konusunda Türkiye'nin tutumunun değişmediği belirterek, "Tüm mesele işte bir tane mi olacak yoksa iki tane ayrı bölgesel mi olacak. İKB de bu işin içinde olacak. Onlar da inanıyorum ki güçlü bir şekilde ikili veya tek yapıya destek verecekler." diye konuştu.

Mega Bank projesinin, katılım bankalarının sektör içindeki payını yüzde 25'lere çıkarma hedefine güçlü bir şekilde destek vereceğini söyleyen Şimşek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye olarak biz katılım bankacılığın gelişmesi için çok güçlü bir çaba içerisindeyiz. Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu bir hedef var. Katılım bankalarının sektör içerisindeki payını yüzde 25'lere çıkartmak gibi çok ciddi, iddialı bir hedefimiz var. O nedenle bu yönde güçlü bir çaba ortaya koyduk ve koymaya devam ediyoruz. Mega Bank'ı da aslında bu sektöre likidite sağlayacak, bu sektörün bölgesel ve küresel olarak da gelişmesine katkıda bulunacak bir inisiyatif olarak görmek lazım."

Anadolu Haber Ajansı