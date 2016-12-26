MEDICAL PARK, sağlık hizmeti ihracatının liderleri arasında yer aldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Türk hizmet sektörünün geliştirilmesi ve potansiyelinin ortaya çıkarılması amacıyla gerçekleştirdiği “Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firması” araştırmasının sonuçlarını yayınladı. 1993'te kurulan ve Türkiye genelinde 25 hastane ile hizmet veren Türkiye’nin en büyük sağlık gruplarından Medical Park Hastaneler Grubu, bu yıl ilk kez yapılan araştırmada Sağlık Hizmetleri kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü. 24 Aralık Cumartesi günü Hyatt Regency Istanbul Ataköy’de düzenlenen törende Medical Park Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Muharrem Usta’ya, ödül Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi tarafından takdim edildi.



Medical Park Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Muharrem Usta, bu ödülün sahibi olmaktan gurur duyduklarını ifade ederek, Türkiye’nin özellikle onkoloji, kalp damar cerrahisi, organ transplantasyonu, göz sağlığı ve estetik operasyonlarda ve ortopedi konularında yabancı hastalar tarafından tercih edildiğini söyledi. Muharrem Usta, şöyle devam etti: “Medical Park Hastaneler Grubu olarak, 2015 yılında 50 milyon dolar tutarında ihracat gelirine imza attık. Türkiye’nin 2023 hedeflerinde sağlık turizminde 2 milyon uluslararası hastaya ve 20 milyar dolar gelire ulaşmak var. Grup olarak biz de bu hedefe katkı sağlamak adına girişimlerimizi sürdürüyoruz.” Türkiye, sağlık turizminde iddiasını sürdürürken, birçok ülkeyle kıyaslandığında daha uygun fiyatlarla yapılan başarılı operasyonlar sayesinde her yıl yurtdışından gelen hasta sayısı katlanarak artıyor. Medical Park Hastaneler Grubu, 2015 yılında tedavi ettiği 70 binden fazla yabancı yabancı hastayla, Türkiye’nin sağlık turizmine kakı sağlamayı sürdürüyor.