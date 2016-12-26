banner181

banner100


BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaGÜNCEL

MEDICAL PARK, sağlık hizmeti ihracatının liderleri arasında yer aldı

26 Aralık 2016 Pazartesi 11:57
Bu haber 552 kez okundu

Medical Park Hastaneler Grubu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firması Araştırması’nda Sağlık Hizmetleri kategorisinde ikincilik ödülünü aldı.

MEDICAL PARK, sağlık hizmeti ihracatının liderleri arasında yer aldı
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Türk hizmet sektörünün geliştirilmesi ve potansiyelinin ortaya çıkarılması amacıyla gerçekleştirdiği “Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firması” araştırmasının sonuçlarını yayınladı. 1993'te kurulan ve Türkiye genelinde 25 hastane ile hizmet veren Türkiye’nin en büyük sağlık gruplarından Medical Park Hastaneler Grubu, bu yıl ilk kez yapılan araştırmada Sağlık Hizmetleri kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü. 24 Aralık Cumartesi günü Hyatt Regency Istanbul Ataköy’de düzenlenen törende Medical Park Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Muharrem Usta’ya, ödül Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi tarafından takdim edildi.

Medical Park Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Muharrem Usta, bu ödülün sahibi olmaktan gurur duyduklarını ifade ederek, Türkiye’nin özellikle onkoloji, kalp damar cerrahisi, organ transplantasyonu, göz sağlığı ve estetik operasyonlarda ve ortopedi konularında yabancı hastalar tarafından tercih edildiğini söyledi. Muharrem Usta, şöyle devam etti: “Medical Park Hastaneler Grubu olarak, 2015 yılında 50 milyon dolar tutarında ihracat gelirine imza attık. Türkiye’nin 2023 hedeflerinde sağlık turizminde 2 milyon uluslararası hastaya ve 20 milyar dolar gelire ulaşmak var. Grup olarak biz de bu hedefe katkı sağlamak adına girişimlerimizi sürdürüyoruz.” Türkiye, sağlık turizminde iddiasını sürdürürken, birçok ülkeyle kıyaslandığında daha uygun fiyatlarla yapılan başarılı operasyonlar sayesinde her yıl yurtdışından gelen hasta sayısı katlanarak artıyor. Medical Park Hastaneler Grubu, 2015 yılında tedavi ettiği 70 binden fazla yabancı yabancı hastayla, Türkiye’nin sağlık turizmine kakı sağlamayı sürdürüyor.
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2016 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.