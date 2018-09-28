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MediaMarkt’ın Yeni Reklam Ajansı TBWA\Istanbul

MediaMarkt’ın Yeni Reklam Ajansı TBWA\Istanbul

28 Eylül 2018 Cuma 15:20
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MediaMarkt’ın Yeni Reklam Ajansı TBWA\Istanbul

MediaMarktSaturn Retail Group bünyesinde faaliyet gösteren, Avrupa’nın lider elektronik perakendecisi MediaMarkt Türkiye’nin reklam ajansı konkur süreci tamamlandı ve iki aşamalı konkurun kazananı TBWA\Istanbul oldu. TBWA\Istanbul, MediaMarkt Türkiye’nin tüm geleneksel ve dijital reklam iletişiminden sorumlu olacak.

50 yıllık birikimi, 15 ülkede, 1149 mağazası ve 65 bini aşan çalışanı ile yıllık ortalama 2.1 milyar ziyaretçisine hizmet veren MediaMarktSaturn Retail Group’a bağlı MediaMarkt, dünya markalarını en iyi fiyatlarla müşterilerine sunuyor. Kaliteli satış öncesi ve satış sonrası hizmet anlayışıyla müşterilerini ağırlayan Avrupa’nın 1 numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt’ın Türkiye’de 71 mağazası bulunuyor.

Türkiye’nin önde gelen reklam ajanslarından TBWA\Istanbul’un diğer müşterileri arasında Akbank, Turkcell, IKEA gibi markalar yer alıyor.

Son Güncelleme: 28.09.2018 15:22
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