MediaMarkt Perakende Günleri’nde Kurumsal Girişimciliğin Yıldızı Jonas Kjellberg’i Ağırladı

En yeni teknolojileri rakipsiz fiyatlarla tüketicilerle buluşturan Avrupa'nın 1 numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, sektörün en önemli etkinlikleri arasından yer alan Perakende Günleri’ne kurumsal girişimci olma ve sürdürülebilir yenilik odağıyla katıldı. 29-30 Kasım tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen etkinliğin teknoloji partneri olan MediaMarkt, kurumsal girişimciliğin yıldızı Jonas Kjellberg’i ağırladı.

‘Başarılı bir müşteri edinme stratejisinin üç ayağı bulunuyor’

Skype’ın kurucuları arasında yer alan, iCloud’u Apple’a satan, dünyaca ünlü e-ticaret firması Zalando’ya kuruluş aşamasında yatırım yapan girişimci ve iş adamı Jonas Kjellberg, başarılı bir müşteri edinme stratejisinin üç ayağı olduğunu belirterek, bunları müşteriye dokunma frekansını artırmak, ürünlerde memnuniyeti odağa alarak müşterinin sevgi ve sadakatini kazanmak ve doğru bir iş modeline sahip olmak olarak sıraladı. Başarıya ulaşmak için inovasyon konusunda atılması gereken adımları da katılımcılarla paylaşan Kjellberg, müşteri memnuniyetinde en üst seviyeye ulaşmak için ürünün hangi özelliklerinin, hangi yöntemlerle öne çıkarılması gerektiğini örneklerle anlattı.



‘Çoklu kanal satış stratejimizle tüketicilerle tüm mecralarda buluşuyoruz’

Kjellberg’ten önce sahne alan MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, Avrupa’nın açık ara 1 numaralı elektronik perakende markası olarak sektörde ilklere imza attıklarını hatırlatarak, “50 yıldır sürdürdüğümüz kurumsal girişimci yaklaşımımızı her zaman taze tutuyor, inovasyona sürekli yatırım yaparak sektörümüzde ilkleri gerçekleştiriyoruz. Çoklu kanal satış stratejimizle tüketicilerle tüm mecralarda buluşarak markamıza sadık bir kitle oluşturuyoruz. Hayata geçirdiğimiz yenilikçi iş modelleriyle de müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutuyoruz. Bu yaklaşım doğrudan başarımıza da yansıyor. Müşteri memnuniyetinde skorumuzu 1,5 yıl gibi kısa bir sürede ikiye katladık. Doğrudan tüketicilerin oylarıyla belirlenen, en çok itibarını arttıran markalara verilen ve müşteri deneyimini en iyi yöneten markaların seçildiği ödüllerin sahibi olduk. Son iki yılda kesintisiz olarak sektörün iki katı büyümeyi başarmanın yanında yatırımlarımızı hiç kesmedik. Son 18 ayda 18 mağaza açtık. Son 2 yılda mağaza sayımızı yüzde 50 artırdık. Aynı dönemde ciromuzu 2 katına çıkarmayı başardık ve online’da %30 büyüdük,” dedi.