MediaMarkt, League of Legends TBF2017’de oyun tutkunlarının heyecanını paylaşıyor

e-Spor’a verdiği desteği hız kesmeden sürdüren Avrupa’nın 1 numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, League of Legends’ın 19 Ağustos'taki 2017 Türkiye Büyük Finalinde oyun severlerin yanında yer alıyor. Büyük Finaline sayılı günler kala MediaMarkt, final heyecanını yerinde yaşamak isteyen 30 oyunsevere bilet kazandırıyor. 11-12-13 Ağustos tarihlerinde MediaMarkt’ın Facebook , Instagram ve Twitter sayfalarından her gün sorulacak soruları doğru yanıtlayan oyun severler, TBF2017’ye bir arkadaşıyla birlikte ücretsiz olarak gitme şansı yakalıyor.

Çeyrek final mücadelelerinin ardından zafere ulaşan takımlardan Oyunfor.CREW'un rakibi 1907 Fenerbahçe Espor olurken, Team AURORA'nın rakibiyse BAUSuperMassive eSports oldu. Cosplay’lerin renklendireceği MediaMarkt standının da olacağı final maçı dört gözle bekleniyor.

Oyunseverlerin uğrak adresi MediaMarkt, mağazalarındaoyuncular için oluşturulan GameZone alanlarında son teknoloji oyuncu ürünlerini, en uygun fiyatlarla tüketicilerle buluşturuyor. MediaMarkt’taki oyuncu ürünleriyle ilgili daha fazla bilgi için mediamarkt.com.tr/tr/category/_gamezone-643542.html adresini kullanabilirsiniz.