Media Markt’ın mağaza yatırımları son hız devam ediyor

Son teknolojiler Sanal Gerçeklik ve Oyun Alanları
Tüketicilerin büyük ilgilisiyle açılışı gerçekleştirilen mağaza, 21 çalışanı ve 2.119 m2 metrekarelik satış alanıyla hizmet vermeye başlıyor. VR (Sanal Gerçeklik), OEM ve Oyun alanlarıyla da dikkat çeken yeni mağaza, tüketiciyi son teknolojiyle buluşturuyor. Binlerce ürün, mağazada rakipsiz fiyatlarla sunulurken, tüketiciler aynı zamanda sınırsız sayıda ürün gösterebilen dijital kiosk'lardan istedikleri ürüne rahatlıkla ulaşabiliyor ve dilerse tabletlerden istediği ürüne bakıp satın alabiliyor. Mağazada ücretsiz internet olanağı da bulunuyor.
Açılışa özel fırsatlar
Yoğun ilgi ile karşılaşılan yeni mağazada, Ultra HD televizyonlardan beyaz eşyaya, cep telefonlarından notebook’lar birçok ürün açılışa özel avantajlı alışveriş fırsatıyla sunuluyor. Bunun yanısıra, Denizbank, Antalyalı tüketiciler için 16 Şubat günü Antalya Terracity mağaza açılışından itibaren 8 gün boyunca 12 ay ve 2.000 TL’ye kadar olan kredilere 0% faiz uygulayacak.
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