Media Markt’ın mağaza yatırımları son hız devam ediyor

Media Markt, Türkiye’nin açık ara lider tüketici elektroniği perakendecisi olma hedefiyle, 16 Şubat’ta Antalya Terracity AVM’de kentteki ikinci, Türkiye’deki 46. mağazasını hizmete açtı. Tüketiciler tarafından yoğun ilgi gören mağazada, açılışa özel fırsatlar sunuluyor. Media Markt İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, “Media Markt olarak 2016’da olduğu gibi 2017’de de mağaza sayımızı artırarak yatırımlarımıza devam ediyoruz. Rakipsiz fiyatlarımızı, cazip kampanyalarımızı, ürün çeşitliliğimizi ve hizmet kalitemizi, müşterilerimizin beklenti ve görüşlerini merkeze alan vizyonumuz gereği tüketicilerimiz nerede, nasıl alışveriş yapmak istiyorlarsa orada onlarla buluşuyoruz. Şehirdeki ikinci mağazamızla Antalyalı tüketicilerimizin yüzünü güldüreceğiz” dedi.



Son teknolojiler Sanal Gerçeklik ve Oyun Alanları

Tüketicilerin büyük ilgilisiyle açılışı gerçekleştirilen mağaza, 21 çalışanı ve 2.119 m2 metrekarelik satış alanıyla hizmet vermeye başlıyor. VR (Sanal Gerçeklik), OEM ve Oyun alanlarıyla da dikkat çeken yeni mağaza, tüketiciyi son teknolojiyle buluşturuyor. Binlerce ürün, mağazada rakipsiz fiyatlarla sunulurken, tüketiciler aynı zamanda sınırsız sayıda ürün gösterebilen dijital kiosk'lardan istedikleri ürüne rahatlıkla ulaşabiliyor ve dilerse tabletlerden istediği ürüne bakıp satın alabiliyor. Mağazada ücretsiz internet olanağı da bulunuyor.



Açılışa özel fırsatlar

Yoğun ilgi ile karşılaşılan yeni mağazada, Ultra HD televizyonlardan beyaz eşyaya, cep telefonlarından notebook’lar birçok ürün açılışa özel avantajlı alışveriş fırsatıyla sunuluyor. Bunun yanısıra, Denizbank, Antalyalı tüketiciler için 16 Şubat günü Antalya Terracity mağaza açılışından itibaren 8 gün boyunca 12 ay ve 2.000 TL’ye kadar olan kredilere 0% faiz uygulayacak.