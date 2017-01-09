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Media Markt, yılın en başarılı markası oldu

09 Ocak 2017 Pazartesi 15:00
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Media Markt, 5 Ocak’ta düzenlenen ve 2016’nın en çalışkan markaları ile bu başarıda pay sahibi olan paydaşları belirleyen “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nden ‘Elektronik Market Sektörü’ kategorisinde en başarılı marka ödülü ile döndü

Media Markt, yılın en başarılı markası oldu
Yeni mağaza yatırımlarıyla büyümesine hız kesmeden devam eden Media Markt Türkiye, Marketing Türkiye ve Akademetre’nin ortaklaşa düzenlediği “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri”nde Elektronik Market Sektörü kategorisinde halk tarafından ödüle layık görüldü.

5 Ocak’ta Raffles İstanbul Zorlu Center’da üçüncüsü düzenlenen The One Awards ‘İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü’, bu yıl 43 kategori üzerinden değerlendirildi. 12 ilde bin 200 kişiyle gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeler sonucunda 38 sektörün yıl içinde itibarını en çok arttıran markalar ile bu başarıya ortak olan paydaşlar belirleniyor.

Törende, Media Markt adına ödülü alan Media Markt Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Çağanur Atay Uçtu; “ Media Markt olarak tüketicilerin en çok tercih ettiği elektronik perakendecisi olmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda müşterilerimizi merkeze alarak yaptığımız yatırımlar ve verdiğimiz hizmetlerle onların yüzlerini güldürmeyi hedefledik. İletişim planlarımızı ve kampanyamızı da bu stratejimiz doğrultusunda kurguladık ve aldığımız sonuçlar bizim de yüzümüzü güldürdü. Şirketimizi başarıya ulaştıran güçlü vizyonu ortaya koyan İcra Kurulu Başkanımız Yenal Gökyıldırım ve Yönetim Kurulu üyelerimize, başarıda emeği geçen tüm Media Markt Türkiye ailesine ve bizi hep destekleyen kıymetli iş ortaklarımıza bu vesile ile bir kez daha teşekkürlerimizi sunarız. “ dedi.

 
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