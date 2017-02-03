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Media Markt Gaming İstanbul’da oyunseverlerle buluşuyor

03 Şubat 2017 Cuma 15:25
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Avrupa’nın açık ara 1 numaralı elektronik market zinciri Media Markt, 5 Şubat tarihine kadar devam edecek olan Gaming İstanbul Fuarı boyunca oyunseverleri sürprizlerle buluşturuyor

Media Markt Gaming İstanbul'da oyunseverlerle buluşuyor
Oyunculara özel seçenekleriyle fark yaratan Avrupa’nın bir numaralı elektronik perakende zinciri Media Markt, bu yıl ikincisi gerçekleşen dijital eğlence ve oyun fuarı Gaming İstanbul’da oyun tutkunlarının heyecanını paylaşıyor. 2 – 5 Şubat fuar tarihleri boyunca #MediaMarktGamist hashtag’iyle check-in yapıp Twitter’da paylaşan tüketiciler anında 100 TL’lik indirim hakkı kazanıyor.

Kampanyaya katılan tüketiciler, mediamarkt.com.tr‘den yapacakları 4.000 TL ve üzeri oyun bilgisayarı veya XBOX One S alışverişlerinde kazandıkları 100 TL’lik indirim haklarını anında kullanabiliyor.

Oyuna Media Markt ile başla
Media Markt mağazaları, Sanal Gerçeklik (VR), OEM ve oyun alanlarıyla, tüketiciyi son teknolojiyle buluşturuyor. Binlerce ürün, mağazada rakipsiz fiyatlarla sunulurken, tüketiciler aynı zamanda sınırsız sayıda ürün gösterebilen dijital kiosk'lardan istedikleri ürüne rahatlıkla ulaşabiliyor ve dilerse tabletlerden istediği ürüne bakıp satın alabiliyor. Ücretsiz internet olanağı da sunan Media Markt mağazaları, oyun tutkunlarını bekliyor.
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