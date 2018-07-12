MECLİS'İN YENİ BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM

Meclis Başkanı'nı seçmek için toplanan parlemento 14.30'da ilk tur oylamaya geçti. 1. tur oylamada AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım 331 oy aldı. CHP'nin adayı Erdoğan Toprak 134 oy aldı. Yeterli çoğunluk sağlanamadığından ikinci tur oylamaya geçildi ve 2. turda AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım 336 oy, CHP'nin adayı Erdoğan Toprak ise 131 oy aldı. Üçüncü tur oylama sonucu 301 oy çoğunluğunu sağlayan AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım, yeni meclis başkanı olarak seçildi. Yıldırım, TBMM Başkanı seçildikten sonra yaptığı konuşmada, "Oy veren ya da vermeyen bütün milletvekillerinin başkanı olacağımın bilinmesini isterim." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçilen Binali Yıldırım'a bir telgraf göndererek, tebrik etti ve başarı dileklerini iletti.